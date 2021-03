Se registra otra vez salida de capitales

Ciudad de México.- Luego de una ligera recuperación en la tenencia de bonos gubernamentales en manos de extranjeros a finales de 2020, en lo que va del año han salido del País 62 mil 655 millones de pesos, según datos del Banco de México.

En febrero de 2020, antes de la crisis económica y sanitaria, se registraban 2.2 billones de pesos en bonos del Gobierno en manos de extranjeros. Esta medida se desplomó a niveles de 1.7 billones en julio, pero se logró una ligera recuperación a 1.89 billones a finales de 2020.

No obstante, al cierre de febrero de 2021 la tenencia de bonos en manos de extranjeros ha vuelto a caer en 3.3 por ciento a 1.82 billones, según datos de Banxico.

Con la pandemia se vio una salida muy grande de capitales de todos los países emergentes en busca de activos seguros, pero a medida que se fueron disipando los temores la tendencia de salidas se empezó a revertir, pero en México no, explicó Lucía Cárdenas directora de Estudios Económicos de Citibanamex.

"En lo que va de 2021 México presenta salidas, cuando el resto de los emergentes tienen entradas. En lo que llevamos de 2021 hemos registrado una salida de alrededor de 60 mil millones de pesos de los mercados locales, a diferencia del resto de las economías", afirmó.

Una de las razones ha sido la aprobación del paquete de estímulos fiscales de 1.9 billones de dólares en EU que ha generado expectativas de inflación y mayores tasas en ese país.

Por otro lado, México presenta un mayor factor de riesgo para los inversionistas, a pesar de ofrecer buenos rendimientos por encima de las economías latinoamericanas, dijo.

Juan Musi, socio de Alpha Patrimonial, coincidió en que el reinicio de la salida de capitales se debe a la mayor expectativa de recuperación de Estados Unidos.

"Prefiero tener una tasa mayor en dólares, aunque sea nominalmente inferior a lo que me ofrece México o cualquier otro país emergente", dijo.

No obstante, en México se le suma un factor local que no sucede en otros países emergentes que es la percepción de riesgo más importante debido a las menores expectativas de recuperación, la decisión de que a Pemex ya no lo califique Fitch o la nueva Reforma de la Industria Eléctrica, comentó.

"Además de todas las malas decisiones históricas, está el tema de Pemex y la modificación de la Ley de la Industria Eléctrica, que aunque esté pasando por procesos de amparos, abonan a una desconfianza adicional, de un País que va muy rezagado en la recuperación", afirmó.

En el corto plazo no se estima que se recuperen los niveles de tenencia de valores en manos de extranjeros arriba de los 2 billones de pesos ya que un ciclo de alza de tasas beneficiará a economías desarrolladas como EU y Europa, coincidieron.