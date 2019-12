Señalan 'impasse' en Acuerdo de Azúcar

Ciudad de México.- La revisión quinquenal del Acuerdo de Suspensión del Azúcar que firmó México con Estados Unidos en 2014 está suspendida, señaló la Unión Nacional de Cañeros CNPR, organización cercana a los actores que forman parte de la negociación.

Carlos Blackaller, presidente de la Unión, dijo que en octubre de este año estaban a la expectativa de que para noviembre y diciembre se tendría que discutir el Acuerdo de Suspensión, cuando surgió el fallo de una Corte de EU a favor de la empresa CSC Sugar que metió una demanda para derogar el Acuerdo de 2017.

"Entendemos que la revisión de cinco años está en este momento suspendida por la discusión propia que están teniendo en EU.

"Pero los actores cercanos al tema, que son la Cámara Azucarera, la Secretaría de Economía, cuando hemos charlado con ellos estas preocupaciones, nos comentan que consideran esta situación del reclamante de la empresa norteamericana", comentó en una reunión con medios al ser cuestionado sobre el tema.

El representante de la productores cañeros recordó que los Acuerdos de Suspensión surgieron porque Estados Unidos demandó a México por prácticas de dumping y subsidios en 2014.

A finales de ese año fue cuando se llegó al primer Acuerdo de Suspensión, donde se le aplicaron a México una serie de restricciones para que pudiera exportar azúcar al mercado estadounidense.

Luego, los refinadores de EU, que son los que manejan fuertes intereses políticos en ese país, aseguró, no quedaron conformes con el Acuerdo y se ampararon en contra de los acuerdos de 2014, lo cual generó una reformulación del Acuerdo original que dio origen al Acuerdo de 2017, con restricciones más duras para México.

"Una compañía norteamericana le reclamó a su Gobierno esta revisión de 2017 y entiendo que un Juez federal le dio la razón a este reclamante, entonces en este momento en EU está suspendido la negociación", expuso.

Blackaller Ayala dijo que hasta ahora, todas las exportaciones a Estados Unidos, las estimaciones, el otorgamiento de licencias, entre otros mecanismos, se están manejando en términos del Acuerdo de 2017, que es el más restrictivo para México.

"El Gobierno mexicano, la industria mexicana, de una manera prudencial, estamos cuidado trabajar en la relación de exportaciones con EU en los términos que están establecidos con los Acuerdos de 2017.

"Las expectativas de la parte mexicana que está cercana a la negociación es que las cosas se van a quedar en el estado que se encuentran, o sea en el mecanismo de 2017", indicó.

En el periodo de 2017 hasta octubre de 2019 no había ninguna queja de los refinadores estadounidenses, que fueron los que metieron presión para hacer modificaciones al Acuerdo, por lo que los cañeros consideran que si México se sigue ajustando al pacto de 2017 no habrá riesgos que pudieran significar multas o hacer exportaciones con fianzas en un futuro.