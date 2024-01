Señalan que AMLO dejará mala administración aeroportuaria

Cd. de México.- Las malas decisiones que se han tomado en tema de infraestructura aeroportuaria en los últimos cinco años, como la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y la edificación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), será un tema que heredará la siguiente Administración, señalaron expertos.

Juan Carlos Machorro, especialista en el sector aeronáutico y socio de Santamarina+Steta, indicó que en el quinto año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se acumularon varios de los efectos de estas "malas decisiones" del Ejecutivo.

Indicó que tras la cancelación del NAIM, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se encuentra en uno de los momentos más difíciles de los últimos tiempos.

"Hoy estamos viendo más que nunca, los efectos devastadores de esa decisión, porque hoy se tiene a un AICM que en 2023 experimentó el año de mayor deterioro de su historia reciente", consideró.

Recordó que por esa misma situación el Departamento de Transporte de Estados (DOT, por sus siglas en inglés) en agosto del 2023 se quejó del trato que han recibido sus aerolíneas comerciales y de carga, así como de la calidad de servicios que presta el AICM.

"Estamos viendo que después de restar un número importante de operaciones por hora (a finales de en 2022), para temas de reparación de forma transitoria, no solo no se llevaron a cabo dichas reparaciones sino que no fueron temporales como se había dicho" señaló.

Criticó que otra vez este año, mediante un decreto, se decidiera reducir las operaciones de 52 a 43 por hora en el principal aeropuerto del País.

Machorro indicó que tras este tipo de decisiones los más afectados han sido los pasajeros, pues enfrentan largas filas en las áreas de migración, seguridad, y en el estacionamiento del AICM.

"Eso es la punta del iceberg que vamos a ver hacia adelante, porque en lugar de tener un aeropuerto de primer mundo (NAIM), que ya tenía más de 30 por ciento de avance, seguimos contando con un aeropuerto que ya no debería de estar operando (AICM)", dijo.

Agregó que dicha terminal no dejará de ser el aeropuerto principal del Valle de México, pues el AIFA, no tiene la capacidad para reemplazarlo.

"Un aeropuerto (como el AICM) así de saturado, obsoleto y sin recursos no va a poder dar el ancho en los próximos años. Nos metimos a un callejón sin salida. Le vamos a heredar a la siguiente Administración y generaciones de pasajeros un gran problema en materia de infraestructura aeroportuaria en el Valle de México", aseveró.

Fernando Gómez, también especialista aéreo, consideró que las decisiones que ha tenido el Ejecutivo para el sector aéreo han traído repercusiones negativas, pues han sido mal ejecutadas.

"El inicio de un aeropuerto tiene que ser estratégico y con un plan de negocios que debe de responder a las necesidades del mercado, porque si se crean así sin ton ni son, pues ahí están las repercusiones: no hay vuelos ni oferta y hay infraestructura subutilizada", comentó.