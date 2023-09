Será 1.2% del PIB el déficit primario

CDMX.- El paquete económico para 2024 prevé un déficit primario de 1.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Este déficit primario contrasta con el superávit que se estima para 2023 de 0.1 por ciento.

Así, de un superávit de 25 mil 635 millones de pesos en 2023, el balance primario estaría pasando a un déficit por 429 mil 6 millones, muestran los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) de 2024.

El balance primario es la diferencia entre los ingresos totales del sector público y sus gastos totales, excluyendo el costo financiero de la deuda.

Ese costo podría terminar este año en 3.4 por ciento del PIB y en 2024 en 3.7 por ciento.

César Castro, director de Análisis Económico de la consultora DARSI, atribuyó el déficit primario al mayor gasto público, el cual se ubicará en 26.2 por ciento del PIB en 2024 frente a 25.0 por ciento del año previo.

La aceleración del gasto se presenta cada cierre de sexenio, pero en esta ocasión se estaría violentando la disciplina fiscal, dijo.

El avance en el gasto se debe a los compromisos adquiridos en materia social, como las pensiones, y en infraestructura (Dos Bocas y Tren Maya), explicó.

Castro comentó que el próximo Gobierno tendría que hacer un planteamiento de gasto austero combinado con mayor carga fiscal, pero una reforma fiscal es impopular.

Además deberá hacer frente a presiones sobre el tipo de cambio y las tasas de interés, dijo.

Para Gabriel Farfán Mares, profesor de finanzas públicas de la Universidad de Georgetown de EU, de cumplirse la previsión de déficit de 1.2 por ciento del PIB para el balance primario de 2024 sería el más alto en más de 30 años.

El asunto es que no hay manera para regresar al superávit porque no hay remanente de operación del Banco de México y no se tienen señales de una reforma fiscal o nuevos impuestos, y los fondos de estabilización cuentan con pocos recursos, advirtió.

De hecho, los CGPE estiman que el precio promedio de la mezcla de exportación baje 17.5 por ciento en 2004 respecto a la considerada en la Ley de Ingresos de 2023.

En este sentido, la regla dice que ante una caída del precio del petróleo mayor a 10 por ciento respecto al precio del ejercicio fiscal anterior, es posible incurrir en un déficit presupuestario para compensar la disminución en los ingresos petroleros, de ahí que se estime un déficit público de 4.9 por ciento del PIB y un déficit primario de 1.2.

Lo anterior con fundamento en el artículo 11 del Reglamento de la LFPRH.

En este contexto, se plantea un nivel del déficit público de 4.9 por ciento del PIB para 2024, con el cual se prevé alcanzar un déficit primario de 1.2 por ciento del producto y un nivel de los Requerimientos Financieros del Sector Público 5.4 del PIB.

Se considera una tasa de crecimiento anual del PIB real de 2.6 por ciento para las estimaciones de finanzas públicas, esto con el objetivo de contar con un escenario de ingresos presupuestarios prudente, indican los CGPE.