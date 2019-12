Será regla de origen difícil de cumplir: CCE

Ciudad de México.- El sector privado consideró que cumplir con la regla de origen en el tema del acero será un problema en el corto plazo, porque se tendrán que crear nuevas plantas para alcanzar la meta establecida en el T-MEC.

Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), afirmó que, como resultados de las modificaciones al tratado comercial, se tienen reglas de origen más difíciles de cumplir, aunque será rentable en el mediano plazo.

"Hoy tenemos reglas de origen que en el corto plazo son más difíciles de cumplir, pero no me cabe duda que en el mediano plazo nos ofrecen más negocio. Debemos tener una mayor integración de los tres países. Entonces en el corto plazo es un problema. Lo del acero, ¿en qué va a terminar? Vamos a tener que poner más fábricas de acero en México", subrayó.

Salazar Lomelín aseguró que no les preocupa el tema de los agregados laborales que pretende traer Estados Unidos a México porque no tendrán facultades de verificación.