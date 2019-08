Será un 'disparate' Dos Bocas: Clariond

Monterrey, NL.- Como un "disparate monumental" calificó el empresario Eugenio Clariond Reyes la construcción de la Refinería Dos Bocas, entre otras decisiones que "sobre las rodillas" adopta el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Me preocupa que López Obrador toma decisiones sobre las rodillas y sin ninguna información y en muchas de sus decisiones puede generar grandes problemas", afirmó el presidente de Cuprum en una conferencia ante alumnos de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) sobre la sucesión en las empresas familiares.

"Una refinería, cuando tenemos cinco y están operando al 20 por ciento de su capacidad, es un disparate monumental".

Consideró que otro de los desaciertos presidenciales es el cambio de sede del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México de Texcoco a la base militar de Santa Lucía.

"Y tantas otras cosas. Desafortunadamente López Obrador llegó al Gobierno precisamente porque los Gobiernos anteriores habían sido extremadamente corruptos e ineficientes y la gente piensa que él va a venir a resolver y a salvar", dijo.

Entre las principales correcciones a la actual política gubernamental mencionó la necesidad de nombrar a los funcionarios más capaces, en lugar de sólo a correligionarios y volver a abrir a la inversión privada la producción de petróleo y refinados.

"Teniendo en el Gobierno a la gente más capaz, no simplemente porque sean correligionarios suyos; y por otro lado, promover el proceso de apertura del sector energético que han vuelto a cerrar".

Clariond Reyes calificó de afortunada la intervención del Banco de México en el control de la inflación para reducir el efecto negativo de las decisiones presidenciales.

"(Banxico) ayuda a evitar algunos de los problemas, pero sin duda espero y deseo que (López Obrador) no haga mucho daño al futuro de México, porque sí, eso puede afectar el nivel de ingresos, de pobreza y del empleo".

Indicó que todas las refinerías actuales de Petróleos Mexicanos son "elefantes blancos".

"¿Por qué no las arreglan? Pues porque viene el sindicato y les dice: 'Ah yo no me quiero acabar'?