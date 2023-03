Si no hay entendimiento con EU por maíz, vamos a panel: AMLO

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que si no se logra un entendimiento con Estados Unidos respecto a la prohibición de maíz transgénico, irán a panel de solución de controversias dentro del T-MEC.

"Se va por buen camino en esta solicitud de consulta, pero todavía tenemos un mes y si no hay entendimiento, nos vamos al panel porque es un asunto para nosotros muy importante, es la salud de nuestro pueblo", dijo el Mandatario federal.

López Obrador rechazó que la prohibición a la importación de maíz transgénico viole el tratado con EU y Canadá.

-¿Por qué no se estaría violando el tratado comercial?, se le preguntó.

"No se viola, porque ningún tratado en el mundo permite que se compren mercancías dañinas a la salud o que se vendan, en el mismo tratado hay cláusulas que protegen a los consumidores como se protege el medio ambiente, como se protege a los trabajadores, este tratado es más amplio por eso, el tratado anterior no incluía la cuestión laboral, ahora no, ahora sí se incluye la cuestión laboral y medio ambiente y desde luego lo relacionado con la salud", respondió.

En la mañanera, el Presidente indicó que se está buscando un acuerdo con EU para que se haga un análisis de los daños que produce el maíz genéticamente modificado.

"Está abierta esta posibilidad, según me informó Raquel (Buenrostro, Secretaria de Economía) ayer, hay un mes de plazo para lograr un entendimiento antes de ir al panel", dijo López Obrador.

"Y ya se está buscando un acuerdo para que se pueda hacer un análisis entre una agencia calificada de Estados Unidos y Cofepris para hacer un análisis sobre el daño o no a la salud del maíz transgénico".

Desglosó beneficios del maíz blanco que se produce en México.

"Entonces, eso es lo que nosotros proponemos, en tanto, nosotros no permitimos que se consuma en México, maíz transgénico, es decir, que el consumo humano no tenga que ver con transgénico, con el maíz transgénico, que la importación que se hace de maíz amarillo, sea para consumo de aves, cerdos, lo que tiene que ver con el sector pecuario básicamente, entonces eso es lo que estamos viendo", indicó.

"Nosotros, afortunadamente en México somos autosuficientes en maíz blanco, que es el que queremos que se utilice para las tortillas, para todo lo que es el consumo humano, entonces eso está reglamentado y queremos además que se sepa de una vez y para siempre, si se puede, lo que contiene el transgénico, y si no hay daños a la salud, y eso es bueno para el consumidor en México y para el consumidor en Estados Unidos".

"Nosotros tenemos muchas variedades de maíz nativos, criollos, el maíz es originario de México, entonces tenemos también que cuidar nuestras especies nativas, eso lo hemos explicado", concluyó.

López Obrador afirmó que se tratará con representantes estadounidenses el tema.

-¿ Cuál sería la propuesta de México para integrar este comité que estudia las consecuencias?, se le cuestionó.

"Lo van a ver ahora, vienen unos representantes de comercio de Estados Unidos, Raquel Buenrostro lleva a cabo la negociación, se le puede llamar, sobre este tema", contestó.