Si se necesita, habrá reforma energética: Presidente

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que si es necesario, para consolidar a Pemex y a la CFE, propondría una reforma al marco legal del sector energético.

Cuestionado sobre la posibilidad de impulsar una contrarreforma, dadas las corruptelas que con el caso Lozoya se han revelado en torno a la reforma energética, López Obrador aclaró que no tiene considerado por ahora hacer cambios legales, y que si lo hiciera sería hasta el tercer año de su Gobierno.

"Vamos a mantener el compromiso de no hacer ninguna modificación al marco legal del sector energético hasta que podamos demostrar que es posible fortalecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, es decir, hacer valer el interés nacional sin modificación a la ley", respondió.

"Si se requiere una modificación a la ley para devolverle a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad su función de empresas estratégicas para el desarrollo de México y el predominio de la Nación sobre los recursos naturales, entonces veríamos si se presenta una iniciativa de reforma constitucional, pero hasta ahora no lo estamos contemplando".

López Obrador recordó que hay una revisión de contratos que se entregaron durante la reforma energética, y es probable que no se modifique la Constitución.

"Ahora, si necesitamos hacerlo para consolidar a Pemex y a la Comision Federal de Electricidad no descartamos la posibilidad de que enviemos una iniciativa de reforma a la Constitución, no lo haríamos ahora, lo haríamos hasta el tercer año que es mi compromiso, yo dije que vamos a trabajar con el marco jurídico actual tres años, si hace falta hacer la reforma constitucional sería en la segunda mitad del Gobierno".

Ello, puntualizó, considerando que vienen elecciones el próximo año y luego la revocación de mandato en 2022.

"Si ganamos la revocación de mandato, es decir, si la gente dice que yo me quede, que no renuncio, pues entonces si veríamos si se necesita lo de la reforma constitucional, sobre todo para dejar amarrados los cambios, para que no se den marcha atrás, que podamos dejar todo consolidado", sostuvo.