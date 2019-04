Si Trump cierra frontera, importadores y exportadores tienen plan B

Ciudad de México.- La Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (ANIERM) adelantó que existe un plan B en caso de que se realice el cierre de la frontera entre México y Estados Unidos, como amenaza el gobierno de Donald Trump.

El nuevo presidente del organismo mexicano, Gerardo Tajonar Castro, explicó que las empresas utilizarán diferentes rutas terrestres y el transporte marítimo para mover sus mercancías.

Sobre la posibilidad de un incremento de costos por utilizar este último transporte, informó que “de momento no nos han dicho que hayan aumentado los costos para los puertos" y que lo más importante ahora es que haya alternativas de movilidad de productos.

Hasta el momento, el sector no ha registrado una afectación por la amenaza del cierre de frontera por parte del gobierno estadunidense, aunque se ha visto en algunos cruces fronterizos mayor lentitud en el proceso.

Se debe a que los trámites han sido con un poco de dificultad, están cuidando mucho la parte de migración; son los mismos trámites, solo que hay demasiada gente”, dijo el dirigente de los importadores y exportadores, quien refirió que este efecto se ha registrado desde el pasado fin de semana y principalmente en el cruce de Ciudad Juárez.

Tajonar Castro expresó en este contexto su preocupación por las declaraciones de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, de no aprobar el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) hasta que el país apruebe una reforma laboral.

Nos preocupa mucho y pensamos que tiene que haber un trabajo muy fuerte de nuestros embajadores y cónsules para tratar de convencer a los congresistas de ese país de que el T-MEC puede ser una buena posibilidad”

En este contexto de referentes internos y externos, dijo que uno de los principales retos al frente de ANIERM será impulsar la oferta exportable de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) del país.

No puede ser que países centroamericanos, que tienen Pymes similares a las nuestras ya estén exportando al Caribe y nosotros no tengamos un acuerdo comercial. En particular, República Dominicana representa un gran mercado de 12 millones de personas”, expuso.