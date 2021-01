Siguen bares en la incertidumbre

Tomada de Internet / Foto ilustrativa

Ciudad Juárez— Ante la negativa del Gobierno del Estado de permitir a bares y centros nocturnos reabrir, representantes de estos giros siguen a la espera de que a más tardar en dos semanas, se les informe sobre los avances a sus peticiones.

Francisco Aguirre, dirigente de la agrupación Ciudadanos Unidos indicó que ayer acudió a las oficinas de Gobernación en la Zona Norte para dar seguimiento a las propuestas entregadas el pasado lunes a la titular de la dependencia, Maribel Hernández.

“Ya hemos cumplido con todo lo que se tiene que hacer, estamos en la desesperación de no poder trabajar, que buenos que a algunos giros ya arreglaron sus cosas, pero a nosotros nos siguen dando negativas, ya hay muchas quejas y desconocemos porqué ese trato hacia nuestro gremio, a lo mejor porque hemos sido los únicos que le hemos recriminado al gobernador que se ponga a trabajar”, comentó.

El también empresario señaló que mantener el cierre a giros como bares y centros nocturnos, representaba un freno al trabajo en la ciudad, por lo que reiteró que entre otros las propuestas que han entregado a la autoridad para permitir su funcionamiento, se destaca la posibilidad de facilidades para cambiar de giro y puedan operar bajo el permiso de “restaurante-bar”, además de restricciones de horario y aforos.

Asimismo, se solicitó a la autoridad acciones contundentes contra la venta de bebidas alcohólicas de manera clandestina.

“Urge que comiencen a atender el tema del clandestinaje, se publicitan hasta en redes sociales y las células mixtas ni se enteran, ¿cómo es que están permitiendo esto?”, dijo.

Aguirre indicó que la próxima semana entregarán un escrito ante la oficina de Gobernación y las instancias necesarias para exigir a las autoridades que se investigue la manera en la que están operando las llamadas “Células Covid”, encargadas de realizar operativos en diferentes establecimientos para garantizar que se cumplan los lineamientos establecidos para el control de la pandemia.

“El lunes nos dijeron que esta semana le darían seguimiento a nuestras peticiones, nos iban a atender el jueves, pero al final no, lo que nos dice que no nos están poniendo atención, no sabemos qué va a pasar, nosotros primero queremos seguir fomentando el diálogo, pero daremos oportunidad a que nos resuelvan en dos semanas, de lo contrario, tendremos que comenzar a levantar la voz de otra manera y regresar a las manifestaciones”, aseguró.

Incluso, el empresario afirmó que el gremio estaría dispuesto a encarar al gobernador, Javier Corral, si no hay avances significativos que permita a estos giros poder reabrir en próximas fechas.

“No queremos llenarnos de papeles, queremos soluciones, llevamos diez meses sin trabajar y tampoco hay apoyos, para nosotros es muy desagradable que de los 42 millones de pesos que el gobernador anunció en la primera etapa de la pandemia que iba a destinar para ayuda a los bares, no nos tocó nada, nunca vimos ese dinero”, argumentó.

“Queremos que nos dejen trabajar, y además, emitimos un escrito a la autoridad para que nos informen dónde quedó el dinero de los apoyos, que nos den cuentas claras, por que esos millones nunca llegaron para ayudarnos a nosotros, ni a la clase trabajadora como meseros y cantineros, hablamos de casi 12 mil personas afectadas por este cierre”, agregó.

