Solicita EU panel laboral de respuesta rápida contra México

Agencia Reforma

Washington.- El Gobierno estadounidense solicitó el primer panel del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El panel se refiere a un conflicto laboral en la mina de plomo, zinc y cobre San Martín, en Zacatecas, propiedad de Grupo México.

"El anuncio de hoy responde a una solicitud que Estados Unidos envió a México el 16 de junio de 2023, pidiéndole que revise si a los trabajadores de la Mina San Martín se les negaban los derechos de libertad sindical y negociación colectiva", indicó la Oficina de la Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés).

"Estados Unidos ha determinado que es apropiado solicitar un panel para verificar el cumplimiento de la instalación con las leyes laborales mexicanas y determinar si ha ocurrido una denegación de derechos", detalló la agencia gubernamental.

Refirió que el 15 de mayo pasado, el Comité Laboral Interagencial para el Monitoreo y el Cumplimiento (ILC), integrado por la Representante Comercial Katherine Tai y el Secretario del Trabajo de Estados Unidos, recibió la petición por parte de la Federación del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO) -la mayor central obrera de Estados Unidos-, del Sindicato de Trabajadores Unidos del Acero (USW) y del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (Los Mineros).

La petición alega que, a pesar de una huelga en curso, Grupo México reanudó las operaciones en San Martín y participó en negociaciones colectivas con una coalición de trabajadores a pesar de que el grupo de Los Mineros tiene el derecho de representar a los empleados.

"El ILC, en respuesta a la petición, determinó que había evidencia suficiente y creíble de una denegación de derechos", señalo la USTR en su comunicación.

"México tenía 10 días para acceder a realizar una revisión y, después de aceptar hacerlo, 45 días para completar la revisión. Al concluir su periodo de revisión de 45 días, México no estuvo de acuerdo con Estados Unidos y no encontró que existiera una denegación de derechos. Estados Unidos no está de acuerdo con esta determinación y, por lo tanto, solicita el establecimiento de un panel de Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida para revisar la situación", explicó.

Tai ordenó al Secretario del Tesoro estadounidense que suspendiera la liquidación de las cuentas aduaneras relacionadas con las entradas de mercancías desde la Mina San Martín.

"Esa suspensión sigue vigente", aclaró el Gobierno de Estados Unidos.