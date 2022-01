Suben gasolinas más que inflación

Reforma

Ciudad de México.- Aunque el Presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que durante su sexenio la gasolina se ha mantenido por debajo de la inflación, en los precios registrados en 2021 no ocurrió así.

Tan solo la gasolina Premium o 'roja' registró un precio promedio nacional el 31 de diciembre de 2020 de 18.73 pesos por litro, mientras que para la misma fecha de 2021 el precio promedio fue de 22.62, un aumento del 12.39 por ciento en términos reales (descontada la inflación) y del 20.8 por ciento en nominales.

En la gasolina regular o Magna, para el último día de 2020 su precio promedio fue de 18.17 pesos por litro. Un año después, el precio promedió fue de 20.54 pesos, una alza de 5.20 por ciento en términos reales y de 13 por ciento en nominales.

El diesel tampoco fue la excepción, ya que para esa misma fecha de 2020 tuvo un precio promedio de 19.39 pesos por litro y para igual día de 2021 subió a 22.03, un aumento del 5.79 por ciento real y de 13.7 nominal.

La inflación registrada en la primera quincena de diciembre fue de 7.45 por ciento.

El miércoles, durante su conferencia matutina, López Obrador aseguró que las gasolinas no han aumentado en términos reales y que se han mantenido por debajo de la inflación.

"La decisión de informar es poder dar a conocer nuestra visión, los datos que tenemos, que son datos oficiales porque como son muchos los que no nos quieren, los malquerientes.

"Por ejemplo, el aumento de la gasolina no hay en términos reales, hay por ahí un mensaje, es una señora, compañera, que hizo la comparación del precio de la gasolina en el 18, costaba 11 pesos según está información, y la dejaron en 20; o sea, estamos hablando del doble, y nosotros no la hemos subido en términos reales, incluso ha estado por abajo de la inflación", sostuvo.

Incluso señaló que era falsa la imagen de una gasolinera que estaba vendiendo el litro por arriba de los 26 pesos.

Pero en Gasoapp, la aplicación de la Comisión Reguladora de Energía donde se consultan precios de combustibles en cada estación de servicio, se tiene registro de una gasolinera Shell que vende la regular en 22.09 pesos por litro y la Premium en 26.19 pesos.

Al respecto, Alejandro Montufar, CEO de PetroIntelligence, explicó que si bien del inicio del sexenio a cierre del año en términos reales sí es menor que la inflación, no toma en cuenta las variaciones que hay dentro de los periodos

"El sector gasolinero es muy dinámico, con ajustes diarios o semanales que pueden ser muy relevantes y se ven reflejados en las gasolineras, es esa inconsistencia que el consumidor ve, de que el Gobierno va diciendo que vamos abajo de la inflación pero estas variaciones no las pueden mitigar", sostuvo.

"El incremento que vemos ahorita ha surgido debido a que (la variante) Ómicron no se está considerando tan letal, tan así que la OPEP en su última reunión acordaron seguir con los incrementos de producción porque no consideran que vaya a mitigar la demanda, lo que ocasiona que los precios internacionales retomen la tendencia de alza porque se considera que el incremento en oferta no es suficiente para atender la demanda", señaló

Además, explicó que hay que tomar el contexto económico que se tiene, un alza importante en la inflación cuando los salarios no crecen al mismo ritmo y la creación de empleos no se ha recuperado, lo que da otro contexto a los incrementos.