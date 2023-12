Subirán 300% las entregas online

Agencia Reforma

Ciudad de México.- En México, las entregas de mercancía comprada por internet aumentarán hasta 300 por ciento durante el último bimestre del año, en comparación con el resto de los meses, reveló la firma especializada en logística Tranciti.

"Las empresas que venden online deben prepararse para esta subida en la demanda de productos y tener una buena logística para no decepcionar al consumidor y generar la pérdida de un cliente, lo cual puede ser muy costoso", expuso Gonzalo Fuenzalida, fundador y director comercial de la empresa.

Por ello, agregó, el papel que juegan los encargados de la última milla durante esta temporada es de vital importancia, ya que las personas que compran en línea esperan que sus pedidos lleguen en tiempo y forma en las fechas que las empresas prometieron.

Fuenzalida consideró que más allá de adquirir su propia infraestructura para la entrega de mercancía, los retailers deben buscar socios especializados que logren hacerlo con mayor eficiencia.

Empresas como Tranciti se han especializado en resolver puntos débiles en la logística de los retailers para evitar problemas de pérdidas de paquetes o tiempos de entrega atrasados.

"La oportunidad de mejorar la logística es para todas las empresas. Quienes no 'se suben al carro' (de mejorar la logística) es porque no quieren o porque no conocen todavía las opciones de los servicios de entregas.

"Las tiendas físicas siguen teniendo un rol muy importante en este país, pero ya cada vez hay más compras en línea y todos deben apostar a tener una experiencia de compra donde todo esté en tiempo y forma", apuntó Fuenzalida.