Subiría a 40% inversión pública en Tren Maya

Ciudad de México.- Del monto total requerido para la construcción del Tren Maya, hasta el 40 por ciento podría provenir de recursos públicos y no el 10 por ciento como se planteó inicialmente, reveló Rogelio Jiménez Pons, titular de Fonatur.

"Unas tres, cuatro veces más, todo dependerá de cómo quedemos en el análisis", respondió al preguntarle cuánto incrementaría el porcentaje de recursos públicos.

Sin embargo, aclaró, aún no se ha fijado la cifra específica, ya que continúa el análisis con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para definir este cambio.

Explicó que esta modificación obedece a que proyectar el 90 por ciento de recursos privados del total previsto, entre 120 mil millones y 150 mil millones de pesos, implicaba tener que pagar tasas de interés muy elevadas a quienes invertirían en el Tren.

"Tiene que cambiar porque se quedan demasiado altos los intereses", señaló tras la firma de un convenio de colaboración entre el Fondo Nacional del Fomento al Turismo (Fonatur) y el Conalep.

"Estamos buscando achicar ese monto de dinero privado, el chiste es ya no tener tanto compromiso a futuro de endeudamiento, de deuda soberana. Tenemos que dejar al País con menos carga de deuda, entonces ahorita estamos haciendo un ajuste", declaró.

Con esta modificación, el recurso público proveniente del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio del 2020 destinado al Tren Maya podría ser superior a los 10 mil millones de pesos, adelantó Jiménez Pons.

También destacó que dichos cambios tendrían que quedar listos el próximo mes, ya que el PEF del próximo año será aprobado en diciembre.

Asimismo, sostuvo que los siete tramos del trayecto del Tren ya no serán construidos bajo Asociaciones Público-Privadas (APPs), lo cual también obedece a los altos intereses que eso generaría.

Ahora, la opción es construirlo mediante otros esquemas, incluido el de Propuestas No Solicitadas o con otras alternativas como APPs sin intereses, detalló.

Previamente, Jiménez Pons firmó un convenio de colaboración con el Conalep con el cual buscará que esta institución colabore con Fonatur para el desarrollo del Tren Maya.

El Conalep cuenta con al menos 45 carreras, entre ellas mantenimiento de motores, con las cuales puede colaborar para el desarrollo del proyecto, explicó explicó Enrique Ku Herrera, director general de está institución educativa.

Además, dijo, colaborará para que las comunidades por las cuales pasará el Tren Maya sean beneficiadas con el proyecto.