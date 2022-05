Tarda Pemex 17 meses en identificar a sobornados por Vitol

Reforma

Ciudad de México.- El Gobierno de México recibió ya la lista de los funcionarios públicos que fueron sobornados por la empresa suiza Vitol para conseguir contratos públicos millonarios en el sector energético en el país, aunque las negociaciones le llevaron más de un año.

Apenas dos días antes de que el jueves de la semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara, sin dar a conocer los nombres todavía, que ya tenían la información, Petróleos Mexicanos aseguró que no tenía los nombres de los implicados en la red de sobornos.

La Fiscalía General de la República (FGR) también confirmó que hasta el martes no se había presentado ninguna acusación contra nadie.

En una solicitud de información de Quinto Elemento Lab, en la que se pidieron los nombres y cargos de los funcionarios que recibieron sobornos por parte de Vitol entre 2015 y 2020, así como los contratos que dieron lugar a esos pagos ilegales, la gerencia jurídica de Pemex aseguró que la información era inexistente.

"El CEO de Vitol no indicó nombres de funcionarios de Pemex a los que presuntamente dieron sobornos, y cuando el director de Pemex los solicitó, respondió que, debido al proceso llevado en Estados Unidos, no podía proporcionar más información", respondió.

En una carta dirigida al CEO de Vitol, Benjamin L. Marshall y fechada el 14 de diciembre de 2020, el director de Pemex, Octavio Romero, exigió que en tres días le fueran entregados los nombres de los receptores de pagos y los contratos involucrados.

"De no ser posible que usted atienda esta respuesta, tomaremos las medidas más drásticas en proporción al daño que a Pemex le ha infligido Vitol", según la misiva.

Marshall comunicó a Romero su intención de dialogar con Pemex, pero debido a la confidencialidad del acuerdo con EU "no estaba en posición de discutir estos asuntos con Pemex", según el intercambio epistolar entre los directivos al que se tuvo acceso.

Vitol se declaró culpable ante la Corte del Distrito Este de Nueva York y admitió ante el Departamento de Justicia de EU que sus ejecutivos pagaron más de dos millones de dólares a funcionarios de México y Ecuador, y más de 8 millones en Brasil, a cambio de información confidencial para afianzar contratos con las empresas petroleras estatales de esos países.

En marzo de 2021, acompañado del director de Pemex, el presidente López Obrador dijo en su conferencia mañanera que Vitol ofreció pagar 30 millones de dólares para reparar el daño por haber sobornado a funcionarios mexicanos.

En esa ocasión, Romero dijo que aún no tenían los nombres de los sobornados.

"La respuesta que nos dieron fue en el sentido de que por razones del debido proceso, pues no podían darnos esa información", confirmó.

El arreglo judicial que alcanzó Vitol con las autoridades de EU no identifica a los funcionarios mexicanos que recibieron los pagos ilegales, por lo que Pemex y sus filiales presentaron tres denuncias ante la Fiscalía especializada en el combate a la corrupción para indagar la trama de sobornos.

La Fiscalía respondió vía la ley de Transparencia que a partir de las denuncias de Pemex y las confesiones hechas por los ejecutivos de Vitol, inició el 14 de enero de 2021 la carpeta de investigación FED/FECC/ 0000035/2021 para esclarecer los pagos ilegales a través de empresas fantasma que tuvieron como beneficiarios a funcionarios de la petrolera estatal.

A un año y medio de iniciarse la pesquisa, las diligencias de los fiscales para integrar el caso avanzan a un ritmo lento y no han conseguido imputar a los funcionarios implicados en la red de sobornos, según consta en los registros de la carpeta de investigación que fueron entregados a Quinto Elemento Lab después de que el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) le ordenó desclasificar el expediente.

Sobre el caso de Vitol, la FGR respondió una petición de información donde dijo que "no se han hecho acusaciones ante la autoridad jurisdiccional, aún no hay personas contra quienes se sigue un juicio, ni mucho menos hay personas que esa autoridad jurisdiccional haya señalado como culpables".Como parte de las indagatorias, los abogados de Pemex entregaron desde 2021 a los agentes ministeriales los contratos que se firmaron con Vitol, pero la Fiscalía aclaró en agosto pasado que no había interrogado a ningún funcionario y que solo había hecho una solicitud de asistencia jurídica a Estados Unidos para recabar información.

El INAI instruyó en febrero y en abril pasado a la FGR a que entregara los nombres de los funcionarios de Pemex y de los ejecutivos de Vitol que han sido citados a declarar, incluyendo las copias de los interrogatorios, pero la Fiscalía anticorrupción desatendió las resoluciones del Instituto y presentó un amparo para evitar entregar los datos más recientes de la indagatoria.