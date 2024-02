Telmex ya no es negocio: Carlos Slim

Archivo / Agencia Reforma / Carlos Slim llamó a conferencia de prensa este lunes 12 de febrero de 2024

Ciudad de México.- Teléfonos de México (Telmex) a estas alturas ya no es negocio y carga con un pasivo laboral muy grande, expuso Carlos Slim Helú, aunque señaló que no va a vender la empresa porque lo acordó así con sus hijos.

"No, no es negocio", dijo el empresario en una conferencia de prensa a la que convocó este lunes.

"No (la voy a vender), porque es mexicana, si no ya lo hubiéramos vendido. Yo quedé con mis hijos en que no la íbamos a vender", añadió.

Indicó que el pasivo laboral de Telmex ronda los 270 mil millones de pesos.

"Nos la dejaron sin fondo de pensión. Entonces creamos un fondo de pensiones que valen como 160 mil y al que le quitamos como 20 mil cada año", explicó.

Durante la conferencia, Carlos Slim relató el origen de su vida empresarial mientras compartía copias de la primera hoja de sus inversiones redactada a mano en 1955, cuando tenía apenas 15 años de edad.

En el al auditorio de Grupo Inbursa, habló acerca de la historia de Grupo Carso, que inició desde 1965 y tuvo una fuerte expansión entre 1982-1989 con la adquisición de 27 empresas, adicionales a las 13 que tenía en su primera etapa.

Acordó con AMLO hablar sobre diferencias al final del sexenio

Slim -el hombre más rico de México y América Latina, y uno de los mayores multimillonarios del mundo- reconoció que mantiene diferencias con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero reveló que acordó hablar sobre dichos temas con el mandatario cuando acabe la actual Administración.

"Diferimos en varias cosas (con el presidente)", comentó.

"Ya quedamos hablar cuando acabe de lo que diferimos, empezando por Porfirio Díaz, que yo creo que fue un gran presidente; bueno, gobernó 30 años, se le 'fue la mano', pero modernizó al país, etcétera, no nos metamos a eso".

Slim incluso ironizó sobre el tema al dar a entender que son diferencias como las que se tienen normalmente con una esposa.