Tema fiscal no será traba para vender a Banamex

Ciudad de México.- La venta de la filial mexicana de Citi no tendrá ningún obstáculo para concretarse porque no se tienen adeudos fiscales con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), aseguró Manuel Romo, director general de Citibanamex.

"No tenemos ningún adeudo fiscal que pudiera obstaculizar la transacción y desde el punto de vista fiscal vamos a operar la transacción al pie de la letra de la Ley", dijo.

Citi pagará todos los impuestos que se generen por la venta de su banca minorista en el país, afirmó.

"Con base en la regulación vigente, en el momento de la transacción, es como se van hacer todos los cálculos de adeudos fiscales y se van a pagar como debe de ser a la Federación", expuso en entrevista.

Después de 20 años, Citi se desprende de Banamex, y aunque el Grupo no ha revelado el valor total de éste, ya se anticipa que la cantidad de impuestos que se cobrarán por esta transacción será de millones.

En este momento, el foco de atención de la institución está en cuidar que el proceso de la venta de Banamex no genere ninguna disrupción en los servicios, contratos y productos, pues debe haber estabilidad las nuestras plataformas para los usuarios, sostuvo.

Destacó que la decisión de vender Banamex respondió a que Citi busca mayor rentabilidad y facilidad operativa.

Romo reveló que en México costó más tiempo tomar la decisión de desprenderse del negocio minorista por ser el segundo banco más grande del País, con una participación de mercado de cerca de 20 por ciento.

"Estratégicamente no es donde Citi debe seguir invirtiendo los recursos", determinó.

Romo dijo que seguirá en la Dirección General de Citi en México hasta concluir el proceso.

"Tengo planes muy concretos de aquí y los próximos dos años, no tengo cabeza para más. Es suficiente reto echar a andar dos bancos separados, licencias, separación tecnológica, ahorita no tengo cabeza para más. Voy a estar trabajando hasta entregar lo que me ha pedido Citi que haga", dijo.

Operar la banca de consumo implica el desarrollo de una infraestructura única para cada uno de los países, campañas específicas de mercadotecnia, productos, sucursales y call centers, mientras que la banca corporativa y de inversión no requiere esfuerzos diferenciados y por mercado.

"Jane Fraser (directora general de Citigroup) se fijó un objetivo que es hacer un banco más rentable, más simple, más fácil de operar, más interconectado en una ventaja competitiva única que tiene Citi que opera en 97 países

"La banca corporativa y banca de inversión son oportunidades únicas (porque) cambias un producto en un país y lo cambias para todos, para todos aplica un derivado, una emisión de deuda, una emisión de capital, es mucho más sencillo operar para un exportador o un importador", contrastó.

Banco Nacional de México (Banamex) nació el 2 de junio de 1884 con la fusión del Banco Mercantil Mexicano y del Banco Nacional Mexicano.

Más de un siglo después, en agosto de 2001, surgió Grupo Financiero Banamex como resultado de la venta de Grupo Financiero Banamex-Accival a Grupo Financiero Citigroup.

Frente a la cada vez mayor presencia de las fintechs, Citibanamex insistió en una regulación que permita el suelo parejo para todos los jugadores del mercado en el sistema financiero.

"Lo más importante que hay en el sector financiero para un cliente es la seguridad de los recursos, que lo que está depositando se lo van a regresar o el crédito que está tomando es a un costo razonable y en unas condiciones razonables.

"La certidumbre que dan los bancos al estar tan regulados es la certidumbre que deben de dar por ese mismo producto las fintechs. Tenemos que ser muy cuidadosos y por eso nosotros insistimos en el suelo parejo", dijo.