Temen ceda México ante EU por T-MEC

Ciudad de México— La premura del Gobierno mexicano para que Washington apruebe el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) podría provocar que el país acepte la propuesta de que haya inspectores extranjeros en fábricas para revisar el cumplimiento de la reforma laboral, dijo Ana Leroy, asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi).

Una de las propuestas estadounidenses para aprobar el pacto comercial trilateral es que los inspectores de EU puedan acudir a las fábricas a revisar el cumplimiento de la recién aprobada reforma laboral, punto en el que el país, hasta ahora, ha mostrado su negativa.

"Creo que México sí va a ceder en el tema de inspecciones unilaterales. A México no le conviene que no haya tratado este año, porque es casi seguro que si el tratado no se ratifica en 15 días se va a ir al cajón de los recuerdos, por lo menos un año y medio, hasta después de la elección del 2020 en Estados Unidos", manifestó Leroy.

México ha estado bajo la presión amenazante de que EU se pueda salir del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) y se encuentra en una posición de desventaja que le ha llevado a ceder en algunos otros casos, dijo Hugo Perezcano, quien fuera parte del equipo de negociadores en la formación de ese tratado comercial.

Dicha presión provocó que, en su momento, el País aceptara propuestas que no le convenían, como las reglas de origen para la industria automotriz, destacó Perezcano, quien actualmente es consultor independiente.

"México sí aceptó las reglas de origen en el sector automotriz, es el ejemplo más claro de que México aceptó algo que no le gustaba, que no quería, pero donde la alternativa (T-MEC), aunque es peor que el tratado vigente (TLC), es mejor que no tener Tratado", detalló el ex negociador en el TLCAN.

Otro ejemplo de lo que el país ha cedido fue controlar el flujo migratorio para evitar la imposición de aranceles a todos los productos exportados a EU, recordó Leroy.

"Pienso que es una presión latente (que EU se salga del TLC) que no se ha ido y en todo este proceso México ha estado del lado reactivo y no en el lado activo y lo sigue estando", afirmó Perezcano.