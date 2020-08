Temen empresarios por la inseguridad

Reforma

Ciudad de México.- México tiene problemas en materia de seguridad física y jurídica, lo que causa incertidumbre a las empresas alemanas, alertó Katja Dittmar, representante legal y directora de Relaciones Gubernamentales de Kromberg & Schubert México.

Krombert & Shubert es una empresa dedicada a la fabricación de arneses eléctricos para la industria automotriz y cuenta con plantas en Guanajuato.

"Un punto donde especialmente los alemanes somos muy sensibles es el tema de seguridad y estabilidad en un país, y aquí, ahora México, está teniendo problemas. Lo que está pasando aquí cada vez es más y más noticia, también en los periódicos de Alemania", externó Dittmar en el panel "Tendencias de la inversión extranjera directa en tiempos de pandemia".

"Con seguridad, me refiero, uno: a la seguridad física de personas y de mercancías, pero lo que ahora está causando más dudas es la seguridad jurídica", dijo.

Además, sostuvo, en materia de política económica, el Gobierno está tomando decisiones que no parecen lógicas.

"Son decisiones que parecen en contra de la economía y de las empresas", detalló.

"Nos encanta (a los alemanes) la estabilidad, no nos gustan los cambios, no nos gustan la incertidumbre, y si un país no nos puede dar esto, la ganancia tiene que ser muy grande para compensar esto o, si es posible, se busca en otros lugares", señaló.