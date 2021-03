Tesla aceptará el Bitcoin como forma pago

Agencias

The New York Times

Elon Musk, el director ejecutivo de Tesla, dijo este miércoles que la compañía aceptaría el Bitcoin como pago por automóviles en Estados Unidos, una medida que está en desacuerdo con la imagen de la compañía como amigable con el medio ambiente y fabricante de coches eléctricos.

Tesla mantendrá la moneda digital, en lugar de convertir los pagos a dólares, y manejará las transacciones criptográficas internamente, dijo Musk.

"El Bitcoin pagado a Tesla se conservará como Bitcoin, no se convertirá a moneda fiduciaria", explicó Musk en un tweet. Eso significa que cuando alguien compra un Tesla con Bitcoin, el precio del automóvil podría subir o bajar con el tiempo. En otras palabras, Tesla está convirtiendo los pagos únicos en activos con valor variable o, esencialmente, inversiones.

Los compradores fuera de Estados Unidos tendrán la opción de usar Bitcoin "más adelante este año", dijo Musk.

La adopción del Bitcoin por parte de Musk es aclamada por muchos entusiastas de las criptomonedas, pero el efecto de la moneda digital sobre el cambio climático ha sido objeto de un escrutinio cada vez mayor.

"Bitcoin usa más electricidad por transacción que cualquier otro método conocido por la humanidad", dijo Bill Gates recientemente a The New York Times. Dependiendo del estudio, las emisiones anuales de carbono de la electricidad requerida para extraer Bitcoin y procesar sus transacciones son iguales a la cantidad emitida por toda Nueva Zelanda o Argentina.

También existe un problema de desechos electrónicos asociado con la minería de bitcoins, argumenta Alex de Vries, un economista que creó el Índice de Consumo de Energía de Bitcoin y rastrea las consecuencias no deseadas de las tendencias digitales. La minería de Bitcoin se realiza con equipos altamente especializados que tienen una vida útil corta, y las herramientas no se pueden reutilizar, lo que hace que la inversión en la moneda digital sea aún más problemática desde una perspectiva ambiental, dijo a The New York Times.

Los analistas están satisfechos al menos con el simbolismo. "Este es un momento fundamental para Tesla y para el mundo de las criptomonedas", escribieron Daniel Ives y Strecker Backe, analistas de la firma de inversiones Wedbush. "La noticia de esta mañana formaliza la estrategia de Musk y Tesla, involucrándose en el grupo de bitcoins y criptomonedas desde una perspectiva transaccional".