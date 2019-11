¿Tiene solución el estancamiento económico que padece México?, ¿qué debe hacerse para reactivar la actividad productiva? Más allá de los factores externos, en la parte doméstica, el gobierno federal tiene que generar condiciones de certeza para la inversión, algo que con la cancelación del aeropuerto en Texcoco o las rondas petroleras no se logró.

Expansión consultó a Jessica Roldán, directora de análisis económico de Finamex Casa de Bolsa; Raquela María Araujo, directora de la licenciatura de Economía de escuela de gobierno y Economía de la Universidad Panamericana (UP); y Alejandro Saldaña, economista en jefe de Grupo Financiero Ve por Más (BX+), y esto comentaron:

“(Con el aeropuerto de Texcoco) había una expectativa no nada más de una obra magna, sino de ayudar a México a pertenecer a los países que tienen obras que marcan un desarrollo específico a nivel comunicaciones. Entonces, se para esta situación y se empieza a generar incertidumbre porque la opción del aeropuerto de Santa Lucía no brinda las oportunidades como ya se habían estudiado”, dijo Raquela Araujo, de la UP.

“Más allá de los fenómenos externos como la guerra comercial y la desaceleración global, una parte importante es hecha en México y esa tiene que ver con un cambio en las reglas del juego”, comentó por su parte Jessica Roldán. “El hecho de contar con reglas claras siempre va a ayudar”, agregó Alejandro Saldaña.

Los especialistas coincidieron que para reanimar a la economía tiene que existir una combinación de la disminución de las tasas de interés del Banco de México (Banxico) –para promover el consumo interno a través del crédito-, y de acciones federales que generen certeza a la inverisión.

"¿Cómo será posible lograrlo con un gasto austero y eficiente, según lo marcan los estatutos políticos?, es darle más juego al sector privado en los diferentes sectores, especialmente el industrial, creando certidumbre y tratando de disminuir la desconfianza. La clave es que haya una mejor ejecución del gasto en el plan de infraestructura", subrayó Araujo.

“En la medida en que estas bajas en las tasas de interés vengan acompañadas de un poco más de certeza, podremos ver una reactivación importante en inversión, la cual, a su vez, generaría más empleo y podría ayudar a que el consumo tenga también una reactivación”, dijo Alejandro Saldaña, economista en jefe de Grupo Financiero Ve por Más .





No vamos a crecer con buenos deseos

Para lograr la meta de crecimiento que se ha planteado la actual administración, es necesario pasar del discurso y de los buenos deseos, a hechos concretos capaces de reactivar la maquinaría económica.

“No vamos a crecer con buenos deseos. Necesitamos generar actividad también y el gobierno tiene que empezar a generarla. Si a mí me estas dejando todo, como sector privado, y, por otro lado, hay una política fiscal donde no me ayudas, están difícil”, aseguró la directora de Economía de la UP.

Para generar estas condiciones, sostuvo Jessica Roldán, de Finamex Casa de Bolsa, es preciso que el gobierno realice acciones con metas de corto plazo y de mediano plazo, así como reestrechar los lazos entre la inversión pública y la privada.

Existen numerosos pendientes, pero los más urgentes para generar las condiciones de crecimiento que necesita el país recaen en la seguridad y el Estado de derecho.

“Hay que tomar en cuenta la procuración de justicia y el Estado de derecho; en muchas encuestas el tema de gobernanza es uno de los elementos que los analistas consideramos que tiene una mayor incidencia en la actividad económica”, aseguró Saldaña, de Ve por Más.

Otro factor que influye en las variables de desarrollo económico tiene que ver con la búsqueda de bienestar. “El bienestar está fundamentado en cuatro variables económicas principalmente: alimentación, salud vivienda y educación. No hay desarrollo económico sin crecimiento económico. El impacto en el crecimiento económico y en las variables cuantitativas se debe transformar en calidad de vida”, sostuvo Raquela Araujo, de la UP.

“Hay que ver las necesidades reales que tenemos como población para alcanzar un mayor bienestar y un mejor nivel de vida”, agregó.

Otro reto tiene que ver con dejar atrás el cortoplacismo y fijar metas de mediano y largo plazos.

“Un ejemplo de eso es Corea del Sur, una economía que hasta mediados del siglo pasado tenía un PIB per cápita similar a otros países de Latinoamérica, pero que apostó por políticas públicas muy importantes para la educación y hoy por hoy es una de las economías más importantes en Asia”, apuntó Jessica Roldán.

