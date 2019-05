Tolera Zacatecas perder fondo minero

Zacatecas.- El Gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello, previó que la entidad pierda los 700 millones de pesos correspondientes al Fondo Minero, pese a que el tema se encuentra en análisis dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En entrevista, el Mandatario panista expresó que se espera que la resolución de la SCJN no sea favorable para los municipios de Chihuahua, Zacatecas, San Luis Potosí y Sonora.

"Les puedo adelantar que prácticamente no va a ser favorable al estado (Zacatecas), va a ser favorable a la Federación, y se va llevar a cabo la repartición de ese recurso como el señor Presidente lo está disponiendo, en tandas de apoyo", argumentó.

"Lo lamento, porque para estados como Sonora son mil millones (de pesos); para Zacatecas, 700; para Durango, 400, son obra.

"Yo se lo dije ahí mismo: si se habla de malos manejos que se castigue esos malos manejos, no es de nuestra parte, no lo manejamos nosotros, era Sedatu (Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial) quien nos autorizaba la aplicación del mismo".

Tras la reunión en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el funcionario agregó que estará a la espera de ver cómo funcionan los microcréditos empresariales de la "Tanda del Bienestar" que tiene la Federación.

"La obra pública estaba sustentada en los últimos años en el 3x1, en el Fondo Minero y en el ramo 23. Es un fuerte golpe, le va a pegar a los constructores locales, al empleo, a la derrama, por lo menos de entrada".

El Fondo Minero entró en vigor en 2014, y se constituía como el pago de derechos a la actividad minera que realizan empresas que reciben concesiones para la actividad en México.

Desde marzo pasado, al menos 33 ayuntamientos de cuatro entidades han promovido controversias constitucionales ante la SCJN para impugnar un artículo de la Ley de Ingresos de la Federación 2019 que les quitó los recursos que se recaudan por el derecho extraordinario a la minería.