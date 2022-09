Trabajan día festivo sin pago adicional de Ley

El 16 por ciento de quienes trabajan en días feriados, no reciben pago adicional por ello y el 59 por ciento de tres mil 312 personas consultadas por la OCCMundial, afirmó que el trabajar tiempo extra no incrementa la productividad y puede causar estrés.

Detalló que, el 67% no trabaja en días festivos marcados por la Ley Federal del Trabajo; el 14% sí trabaja y sí le pagan lo que le corresponde, en tanto que un 3% sí labora en días festivos porque trabajan bajo el calendario festivo de Estados Unidos.

La OCCMundial agregó que trabajar horas extras no aumenta la productividad, pero sí aumenta el estrés y provoca Síndrome de Burnout, que se manifiesta a través de un estado de agotamiento físico y mental que se prolonga en el tiempo y llega a alterar la personalidad y autoestima del trabajador.

Informó que, al igual que los días festivos contemplados en la Ley Federal del Trabajo, las horas extra en México deben pagarse al triple.

No obstante, esta acción de pasar más tiempo conectado o en la oficina se ha normalizado, mucho más después de la pandemia, ya que la gente trabaja vía remota y estando en casa se les hacía fácil estar disponible 24/7, sin pensar que las consecuencias de trabajar extra provocaría estrés o hasta el Síndrome de Burnout.

Al preguntar la opinión de los colaboradores que, si trabajar horas extras aumentaba la productividad y en consecuencia los resultados de la empresa se ven reflejados de manera favorable, las respuestas arrojaron que, un 59% mencionó que, lejos de tener buenos resultados, provoca estrés y a su vez síntomas del Síndrome de Burnout.

Otro 24% aseguró que no les pagan las horas extra, por lo tanto, al no tener una recompensa, la gente no planea trabajar más tiempo de lo establecido.

En cambio, el 15% votó por la opción de que sí trabajan y también les pagan lo establecido o el tiempo extra, ya que lo ven como un ganar-ganar.

Finalmente, el 2% restante consideran que la productividad y las horas extra no tienen relación, ya que lo realmente importante es contar con una buena organización y administración del tiempo.

