Traerá Inditex al país mercado de segunda mano

Associated Press / Traerá su plataforma Zara Pre-Owned, que permite dar una nueva vida a las prendas con la reparación, donación o venta de artículos entre usuarios

Ciudad de México.- El gigante de ropa Grupo Inditex comprendió la importancia del mercado de segunda mano.

La compañía traerá a México su plataforma Zara Pre-Owned, que permite dar una nueva vida a las prendas con la reparación, donación o venta de artículos entre usuarios. Sin embargo, aún no hay fecha de llegada.

"Todavía no está en México, pero la lanzaremos", detalló Lizbeth Luis, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de Grupo Inditex y Stradivarius para México.

Aseveró que el mercado de segunda mano ha mostrado un alto potencial.

Zara Pre-Owned fue lanzada en diciembre de 2022. El primer país en donde se implementó fue Reino Unido, para 2023 llegó a España y Francia.

Luis afirmó que en los mercados donde opera la plataforma de segunda mano no habido, hasta ahora, repercusión en la venta de su ropa nueva.

"No impacta la demanda de nueva ropa, hay mercado para todo. "Hay a los que les encanta el second hand y otros a los que no, pero esta plataforma es para acercarnos a todos los usuarios", insistió.

Dijo que Inditex tiene claro que la reparación y reutilización de prendas es una clara tendencia del mercado textil, pues se trata de una de las industrias que más contamina y más agua utiliza en sus procesos.

"Las reparaciones sí tienen costo, pero el intercambio o la venta de ropa de second hand es entre la gente, Inditex no se queda con ninguna ganancia de eso, es un servicio que estamos ofreciendo, no un negocio", puntualizó.