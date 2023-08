Transmitirán en X pelea de Musk vs Zuckerberg

Agencia Reforma

Washington.- El eventual combate de artes marciales mixtas (MMA) entre Mark Zuckerberg, cabeza de Facebook, y Elon Musk, dueño de X (antes Twitter), será retransmitido en esa última plataforma el 26 de agosto, anunciaron los magnates.

"Zuck versus Musk será transmitido en directo en X", dijo Musk en su red social el domingo y agregó que "todas las ganancias se donarán a organizaciones que apoyan a los veteranos de guerra".

Zuckerberg reaccionó en su propia plataforma, Threads by Meta, que ahora compite con X, asegurando que estaba "listo a partir de hoy".

"Le propuse hacerlo el 26 de agosto cuando me retó, pero no me contestó", dijo.

El jefe de Meta sugirió que la retransmisión tuviera lugar en "una plataforma más fiable que realmente pueda recaudar fondos" para organizaciones benéficas.

En competencia directa desde el estreno a principios de julio de Threads, con funciones similares a X y con 120 millones de usuarios según Quiver Quantitative, Zuckerberg y Musk han multiplicado intercambios más o menos duros.

A fines de junio, Musk publicó en su cuenta estar "preparado para una pelea en jaula", refiriéndose a la utilizada en las peleas de MMA.

Zuckerberg, un adepto a las artes marciales que compite en jiu-jitsu y publica videos de peleas, respondió entonces en Instagram con una captura de pantalla del mensaje de Musk, seguido de las palabras "Envíame el lugar".

El intercambio provocó una oleada de reacciones en las redes sociales, así como apuestas sobre el potencial ganador, con Zuckerberg emergiendo como el claro favorito.

Los dos grandes empresarios del sector tecnológico defienden puntos de vista opuestos del mundo, desde la política hasta la Inteligencia Artificial.

Pero la animosidad entre ellos se ha intensificado aún más con la llegada de un posible competidor directo de X.

Tras comprar la plataforma por 44 mil millones de dólares, Musk realizó despidos masivos en la empresa y reabrió la red a cuentas conspirativas, lo que se tradujo en una pérdida de ingresos publicitarios.