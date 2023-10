‘Truenan’ usuarios vs Quálitas

Freepik / Acumula aseguradora 10% de las quejas en el rubro en todo el país

Tras haber sido víctima de un choque, Miguel Adame esperó poco más de un año la respuesta de la empresa aseguradora Quálitas, la cual le brindaba servicio al dueño del automóvil con el que tuvo el percance el pasado 9 de agosto de 2022. Este fin de semana el afectado decidió abandonar el caso sin haber resuelto la situación con la aseguradora.

“Me dicen que busque a la persona que me chocó para iniciar un proceso de demanda en Fiscalía, ya que como no pago el deducible, ellos como aseguradora no me van a remunerar de ninguna manera. Puedo decir que los trámites y todo lo que conlleva una demanda es un proceso extremadamente desgastante y que el muchacho deba pagar de su bolsillo la compostura, por políticas de la aseguradora, no me parece justo”, aseguró Adame.

La historia de Miguel se suma a una lista de quejas que han colocado a Quálitas como una de las aseguradoras con menor prestigio a nivel nacional. Según un estudio realizado por la Comisión Nacional Para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Quálitas es la tercera aseguradora con mayor índice de reclamación a nivel nacional, pues ocupa el 10% de las quejas en una lista de casi 3 mil aseguradoras.

Por encima de ellos se encuentra GNP Seguros con 16% y en primer lugar un conglomerado de pequeñas aseguradoras que representan el 28% de los casos en México.

El 4% de las quejas anuales son registradas en el estado de Chihuahua, lo que lo convierte en el séptimo lugar en reclamaciones a las aseguradoras en todo México.

El 64% de las quejas están relacionadas con accidentes automovilísticos, el 17% por daños a la vida o bienestar individual de los asegurados, el 7% a gastos médicos mayores, etc.

En cuanto a la resolución de casos en favor del usuario, Quálitas es la aseguradora con menor porcentaje de beneficios al afectado, pues sólo el 5% de los casos se beneficia a los clientes en comparación con la lista de las diez aseguradoras con mayor efectividad.

“Creo que lo ocurrido no debe quedar impune. En mi caso no fue un golpe grave, pero sé que han ocurrido situaciones en las que los asegurados han recibido impactos más serios y Quálitas no les ofrece solución al problema. Es un llamado de atención para que los clientes estén atentos y para que la empresa reinvente sus protocolos para ser más eficientes”, concluyó Adame.

Las principales quejas que presentan las aseguradoras son negativa en el pago de la indemnización, inconformidad con el tiempo para el pago de la indemnización, inconformidad con el tiempo para la reparación del bien afectado, inconformidad con el monto de indemnización y solicitudes de cancelación del contrato por póliza no atendida o no aplicada.

