Trump no impondrá barreras al uranio extranjero

Washington.- El presidente Trump dio a conocer que no le impondría cuotas a las importaciones de uranio, alejándose de una de las muchas confrontaciones comerciales con las que la administración ha amenazado cuando se trata de proteger la industria estadounidense.

Trump, en un anuncio que hizo la noche del viernes, dijo que no estaba de acuerdo con los hallazgos del secretario de Comercio de que el uranio extranjero representa una amenaza para la seguridad nacional.

Esto es un raro desacuerdo para un presidente que ha determinado que los metales extranjeros, autos y autopartes son una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos y deberían ser restringidos.

Después de varios meses de deliberaciones, el secretario de Comercio decidió que el alto volumen de las importaciones de uranio representa una amenaza para la seguridad nacional.

Sin embargo, Trump rechazó ese hallazgo.

La decisión de Trump significa que Estados Unidos no impondrá las tarifas que la industria doméstica de uranio ha solicitado, lo cual podría limitar las importaciones para garantizar que los mineros estadounidenses aporten una cuarta parte del uranio que se utiliza domésticamente.

En lugar de eso, el presidente dijo que integraría un grupo de trabajo en los próximos 90 días para desarrollar las recomendaciones para revivir y expandir la producción doméstica de ese combustible nuclear.