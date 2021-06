Un 22 % no ocuparán empleados outsourcing

Tomada de Internet / Foto ilustrativa

Chihuahua.- Solo el 16 por ciento de las organizaciones que trabajan bajo la figura del outsourcing, aseguró estar en posibilidades de contratar como trabajadores propios a las personas subcontratadas una vez que termine el tiempo de transición de este programa laboral de tercería.

Lo anterior lo arrojó un sondeo realizado por la OCCMundial, en donde se precisa que el 24 por ciento dijo que solo podría contratar a unos cuantos trabajadores y el 22% indicó que no tiene probabilidades de absorber al talento por lo que tendrán que prescindir de ellos.

El pasado 23 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la subcontratación o de outsourcing en México, a partir de la cual las empresas tienen 90 días naturales para hacer la transición de nómina, de lo contrario se harán acreedoras a multas que pueden ir desde 250 hasta 5,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

La OCCMundial detalló que relacionado con el cumplimiento del plazo para contratar a los empleados subcontratados, un 46% de las empresas no se siente completamente segura de conseguirlo, pero están trabajando en ello.

Asimismo, otro 37% dijo estar lista y con la documentación necesaria para lograrlo y a un 17% le falta conocimiento a detalle de la reforma para poder tomar decisiones definitivas.

La encuesta fue realizada del 4 al 10 de junio, en la cual estaban disponibles 82 mil 500 vacantes publicadas en el sitio de OCCMundial, unas dos mil 100 más que la semana anterior y solamente mil 500 ofertas de empleo menos a las registradas antes de la pandemia.

Detalló que los sectores con crecimiento de vacantes fueron Educación (+36%), Construcción (+7%) y Tecnología (+5%).

En tanto, los sectores que se mostraron a la baja fueron Arte y diseño (-17%), Seguros y reaseguros (-12%) y Recursos Humanos (-10%).

En cuanto al comportamiento de las contrataciones, 28% de las empresas se mantiene sin contrataciones, 53% está contratando con normalidad y el 19% solo en ciertas áreas.

Cabe mencionar que los planes de contratación han cambiado drásticamente, con respecto a la semana del 21 al 27 de mayo, en la que solamente 23% de las empresas estaban contratando con normalidad, lo que representa un incremento de 20 puntos porcentuales, además de que se redujo también el porcentaje de empresas que no están contratando (28% vs 48%), apuntó la fuente.

El optimismo de las organizaciones por recuperarse económicamente continúa creciendo gradualmente, 58% informa que ya se está recuperando (vs 39% hace dos semanas), 26% lo logrará a finales de año (vs 33%) y un 16% dice que será hasta 2022 (vs 28%).

Sobre el estado físico y emocional de los colaboradores, 22% de las empresas ve agotamiento en sus equipos de trabajo; el 64% los ve normal y solamente el 14% los ve más motivados, indicó finalmente.