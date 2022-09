Urgen estrategias efectivas para frenar la desvalorización

El Banco de México deberá buscar otra estrategia para frenar la inflación en el país, ya que aumentar más la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE), puede impactar en una baja de inversión y desarrollo económico del país, señalo ayer el presidente del Centro Bancario del Estado de Chihuahua, Héctor Sada Márquez.

Señaló que la banca tiene suficientes fondos para financiar el desarrollo, pero debido a las altas tasas de interés que se cobra en banca, no por decisión propia, sino por la TIIE regulada por Banxico, desalienta la demanda de crédito y la misma inversión.

El banquero dijo que las altas tasas de interés que hay en el mercado de un 12 a 13 por ciento, cuando más barato se vaya, no dan ahora para sacar ciertos tipos de inversión, y las utilidades que se tengan en diversos proyectos no dan para las tasas actuales.

Indicó que, del anuncio esperado sobre la TIIE el próximo 29 de septiembre cuando se reúna la Junta de Gobierno del Banco de México, en el medio financiero se espera que no vaya por un aumento de 0.75 como se hizo el miércoles por la FED de Estados Unidos, sino por 0.50 puntos porcentuales.

Recordó que actualmente la TIIE se ubica en 8.5 puntos y se estima que a final de años podrían rondar los 9.75 y hasta 10.0 puntos.

Héctor Sada indicó que en lo personal cree que el ajuste a la tasa de interés que se anunciara a finales del mes, será de 0.50 y apuntó que ese incremento se podría sentir en el mercado hasta dentro de unos tres meses más.

Reiteró que los créditos ahora son caros, pero no por decisión de las instituciones bancarias, sino por la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio, que es alta, y advirtió que, si eso no empieza a disminuir se va a bajar la inversión, y la gente no le va a entrar a los créditos el próximo año.

Por lo que hace a la versión de los empresarios de que el crédito esta escaso, indicó que la banca tiene el recurso suficiente para atender la demanda, pero los mismos clientes no lo buscan por las mismas tasas de interés actuales, y que definitivamente sería mayor si la TIIE fuera más baja.

Apuntó que es real el que un crédito se puede volver caro para ciertos tipos de inversión, y precisó que las utilidades que se pueda tener sobre algunos proyectos no dan para las tasas de interés que hay en el mercado.

Estimó que en el caso del crédito para una pequeña y mediana empresa ronda el 15 a 17 por ciento en un banco, pero en una Sofom andará por el 20 por ciento, y eso, ya quitó las utilidades de un negocio.

Precisó que ahora el crédito hipotecario está creciendo en Chihuahua debido a que las tasas de interés están fijas por el fondeo que tienen los bancos en otros países, y van entre un 8 y 11 por ciento.

El presidente del Centro Bancario del Estado de Chihuahua, indicó que difícilmente se va a conseguir una tasa de interés más barata en un banco para un crédito hipotecario, el cual se paga entre 10 a 15 años, aunque hay algunas instituciones que lo ofrecen hasta 20.

Precisó que, aun y con una tasa alta de interés, en el estado de Chihuahua se proyecta un cierre nominal crediticio de entre un 7 y 8 por ciento superior al del 2021, aunque en términos del valor real del dinero por la inflación, prácticamente saldrán “tablas”.

Indicó que este crecimiento es tomando en cuenta el crédito empresarial y al consumo, sin tomar en cuenta el financiamiento del gobierno o corporativo.

El mejor resultado operativo bancario da no tanto por el crecimiento en inversiones, sino por el valor del dinero. “Para construir necesitas más, entonces un porcentaje de 7 a 8 por ciento, realmente vas a quedar igual si se le quita el porcentaje de inflación”.

Agregó que entonces el indicador nominal de financiamiento será mayor, pero en valor real del dinero será más o menos igual este 2022 que el año pasado.

En otro orden, dijo que a pesar de las dificultades de la inflación y baja del poder adquisitivo de la gente, no se tiene una creciente cartera vencida, y los eruditos piensan “qué está pasando”, ya que desde el 2019 a la fecha, no se incrementa el nivel.

Informó que en el crédito empresarial está en el 1.5 en el ámbito global y el comercial entre un 2 a 2.3 por ciento, incluido hipotecarios y tarjetas de crédito.

Finalmente, dijo que los usuarios de la banca ya aprendieron a gastar el dinero y responder a sus compromisos financieros y de pago.

mquezada@diarioch.com.mx