Urgen sustituir rondas petroleras

CDMX.- Para que México no pierda la ola de inversiones que detonaron las rondas petroleras y se quede sin nuevos proyectos, es necesario crear un mecanismo que permita invertir en nuevas áreas para exploración y explotación de hidrocarburos, coincidieron expertos.

Merlin Cochran, director general de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi), dijo que sólo las empresas que tengan éxito al explorar serán la que se mantengan en el País y las otras se irán al no tener otra opción de participación.

"Las empresas que tienen éxito geológico se van a quedar, el resto se van a ir si continuamos como estamos. Esas que sí lo tienen van a quedarse y van a querer monetizar porque es lo que hacen en cualquier parte del mundo", dijo.

Tras la reforma energética de 2013 se estableció un esquema de participación, denominado rondas petroleras, donde las empresas privadas podrían participar por una área contractual para su exploración y, en caso de tener éxito exploratorio y factibilidad económica, llevarlas a extracción y producción de petróleo.

Se hicieron tres rondas, pero con la llegada de la actual Administración, fueron canceladas hasta que "den los resultados de producción esperados", declaró en 2019 Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía.

Cochran dijo que es importante seguir explorando para entender los yacimientos porque no es posible hacerlo solo con unos cuantos pozos exploratorios.

En lo que va del año se han registrado nueve renuncias totales y parciales de áreas petroleras.

Régulo Salinas, presidente de la Comisión de energía del Consejo Coordinador Empresarial, dijo que México es uno de los países en los que se paga un mayor nivel de regalías al Estado por actividades petroleras, por lo que es conveniente reactivar un esquema de licitación.

"Como País nos convendría reactivar las rondas, porque lo que se ha encontrado es que el sector privado está generando para el Gobierno más valor y más recursos de esas reservas, y como aún hay tanto por explorar, yo creo que sí valdría la pena.

"Sabemos que Pemex está limitado y eso no va a cambiar, entonces o dejas que la parte privada ya no haga exploración y se vaya cayendo porque no hay nuevas rondas, o empiezas otra vez a abrir ese sector, el tamaño del pastel es muy grande y alcanza para todos", puntualizó.