Usa AT&T equipo de Huawei en México

Nueva York.- Los funcionarios de Estados Unidos han dicho a los ejecutivos de telecomunicaciones de todo el mundo que se mantengan alejados de Huawei Technologies Co., calificando a la compañía de una amenaza a la seguridad nacional, pero eso no ha impedido que AT&T Inc. use los equipos de la compañía china en México.

El diario The Wall Street Journal reveló que mientras AT&T ha mantenido el equipo chino fuera de sus redes domésticas, los ejecutivos de la industria dicen que la compañía estadounidense usa el equipo de Huawei para ejecutar una gran parte de la red inalámbrica en México, donde el gigante de la electrónica es tan bienvenido como cualquier otro proveedor.

Las cajas de Huawei se ubican sobre torres de teléfonos celulares en todo México, donde AT&T es el proveedor número 3 en términos de suscriptores inalámbricos. La compañía de Dallas heredó gran parte de su equipo mexicano a través de adquisiciones, aunque los ejecutivos señalan que también ha utilizado al proveedor chino para actualizar su red 4G en los últimos años.

"Somos el proveedor más importante en este país", dijo César Funes, vicepresidente de Huawei en México, en una entrevista con el WSJ. "Respetamos, por supuesto, las discusiones de la sede con sus gobiernos. Simplemente continuamos suministrándoles lo que se nos pide que suministremos ".

Un portavoz de AT&T indicó que los funcionarios de Estados Unidos no le han pedido a la compañía que retire su equipo Huawei en México, aunque el operador ya reemplazó parte del hardware en el corazón de su red de telefonía celular por motivos comerciales.

"Cuando actualizamos nuestra red de México a 4G LTE, reemplazamos a Huawei en nuestra red de núcleo de datos con equipos de los mismos proveedores que usamos en Estados Unidos, porque nos dio consistencia en el diseño y escala en las compras", señaló el portavoz. "Esperamos armonizar nuestras redes de la misma manera cuando realicemos la actualización a 5G en México".

Huawei ha ganado al menos cuatro contratos de infraestructura inalámbrica desde 2011 para mejorar el servicio de telefonía celular para operadores mexicanos, según la firma de investigación de la industria Ovum. Incluyen la mitad de la maquinaria para Red Compartida, una nueva red 4G compartida por varias compañías que el gobierno mexicano lanzó para estimular la competencia.

Funes se negó a proporcionar detalles sobre AT&T u otros clientes, aunque dijo que su compañía maneja más de la mitad del equipo celular 4G en México.

En enero, el Departamento de Justicia de Estados Unidos desveló cargos criminales contra Huawei, acusando a la compañía de robar secretos comerciales. Las autoridades canadienses arrestaron al jefe de finanzas de la compañía a solicitud de los fiscales estadounidenses que alegaban que la compañía había violado las sanciones contra Irán, destacó el diario.

Huawei ha dicho repetidamente que opera independientemente del gobierno chino y que su equipo es seguro.

El éxito de Huawei en México muestra la subida cuesta arriba que enfrentan los funcionarios estadounidenses para a convencer a los líderes del sector privado de que el gigante de las telecomunicaciones chino representa una amenaza inminente para su seguridad de la información.

AT&T ingresó a México a fines de 2014 después de que el gobierno mexicano promulgó una legislación para mejorar la competencia en un mercado de telecomunicaciones concentrado. La compañía de Dallas heredó una densa red de maquinaria comprada de Huawei, entre otros proveedores, indicó el diario.

La empresa china, que también fabrica teléfonos celulares, lleva años elevando su perfil en México. Tenía el nombre de su marca salpicada en las camisetas del equipo de fútbol Club América, hasta que el logotipo de AT&T tomó su lugar.

AT&T ha apostado a que una clase media mexicana puede aumentar sus ganancias futuras. La compañía invirtió más de 7 mil millones de dólares, incluidos los 4.4 mil millones gastados para adquirir Nextel e Iusacell, en los últimos cuatro años para mejorar su red allí.

Las inversiones parecen haber funcionado: AT&T finalizó el 2018 con más de 18 millones de líneas inalámbricas en México, detrás de América Móvil, de Carlos Slim, que tiene 75 millones, y la española Telefónica. Los ejecutivos de la compañía estadounidense dicen que la empresa comenzará a generar ganancias este año.