Va funcionaria sancionada a Pemex

Ciudad de México.- Reyna María Basilio Ortiz, inhabilitada por 15 años para ocupar un cargo público por autorizar adeudos de obras no reconocidas de la Línea 12 del Metro, es la actual coordinadora de Procura y Abastecimiento para Transformación Industrial de Pemex, encargada de adjudicar contratos.

Basilio Ortiz se desempeñó como directora de Administración de Contratos del Proyecto de la Línea 12 del Metro y en 2014 la Contraloría del Gobierno de la Ciudad de México la responsabilizó de autorizar indebidamente un reconocimiento de deuda con dos empresas, a las que ordenó se les pagara más de 478 millones de pesos, presuntamente sin cumplir los requisitos normativos.

La ex funcionaria, en gestión de Marcelo Ebrard como Jefe de Gobierno, figura en el directorio de Pemex como encargada de las licitaciones y adjudicación de contratos de bienes y servicios.

De acuerdo con los registros judiciales, el 10 de septiembre de 2014 la Contraloría del Gobierno de la Ciudad de México inhabilitó inicialmente a Basilio Ortiz por 15 años y la sancionó con más de 478 millones de pesos por adjudicar de manera irregular un convenio de reconocimiento de deuda por obras inducidas subterráneas, superficiales y áreas no consideradas en el contrato principal de la Línea 12, además de darse vista a la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), que abrió la averiguación previa FAE/D/T1/186/14-09.

Con pruebas contenidas en 20 tomos, la PGJDF consignó al Juzgado Quinto Penal de Delitos No Graves la indagatoria y el 3 de julio de 2015 se le dictó una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en la comisión del delito de Uso ilegal de Atribuciones y Facultades, lo que dio pauta a iniciarle el proceso número 943/2015.

Basilio Ortiz interpuso un amparo ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo, de acuerdo con el expediente 650/2015, donde se le otorgó la suspensión definitiva en el amparo que solicitó contra la orden de aprehensión, luego que el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal así lo determinara en la toca 219/2015.

Además, contra su inhabilitación y sanción económica, la actual funcionaria de Pemex recurrió al Tribunal Contencioso Administrativo de la Ciudad de México para solicitar a través del juicio de nulidad Ill-17508/2016 en la Tercera Sala Ordinaria de ese Tribunal, la cancelación de las sanciones que le fueron aplicadas.

El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México declaró el 15 de diciembre de 2017 la nulidad lisa y llana, aunque reconoció que Basilio Ortiz si había incurrido en irregularidades.

Frente a ello, las autoridades de la Ciudad de México se inconformaron y envió al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa el recurso de revisión contenciosa administrativa, de acuerdo con la toca RCA-65/2018.

Este último tribunal de alzada determinó en definitiva que la actual funcionaria de Pemex si había incurrido en responsabilidad, pero también estableció que no fueron debidamente individualizadas y aplicadas las sanciones de inhabilitación y multa económica a la ex funcionaria del Metro, por lo que ordenó el 5 de septiembre de 2018 que el Tribunal Contencioso Administrativo anulara la sentencia del juicio de nulidad que se dictó en favor de la ex funcionaria y emitiera una nueva tomando en cuenta los criterios que estableció.