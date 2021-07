Va lenta reducción de filiales de Pemex

Reforma

Ciudad de México.- A dos años de ofrecer una reducción en el número de empresas filiales, Petróleos Mexicanos (Pemex) mantiene 30 de las 36 que operaban al inicio de la Administración.

Especialistas advierten que estas se han convertido en una 'caja negra' para facilitar operaciones del Gobierno que no se podrían justificar por la vía presupuestal.

En su reporte anual a la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos, Pemex informó que el número de empresas filiales prácticamente se mantiene, especialmente las de Grupo PMI, el brazo comercial de la empresa, que conserva 19 de las 21 que tenía.

Hace dos años el director de Pemex, Octavio Romero, dijo que ya estaba en proceso la liquidación de 10 filiales precisamente de Grupo PMI para dejar en operación sólo 11, aunque no ofreció plazos.

Paul Sánchez, experto en el sector energético, explicó que las filiales de Pemex son una especie de 'caja negra', es decir, se vuelven facilitadores de operaciones gubernamentales que no se podrían justificar presupuestalmente bajo el régimen que tienen de empresas productivas del Estado o de servicio público.

"El fondo, más allá de eliminarlas o no, es que no sabemos cuál es el régimen de transparencia que les debe aplicar, no hay transparencia en su operación y no las desaparecen porque hay recursos que no tienen que pasar por ninguna lupa, pero al final son filiales estatales y deberían de tener un mínimo de rendición de cuentas", apuntó.

En la cuenta pública del 2019, la ASF reportó que entre 2008 y 2017, las filiales obtuvieron utilidades por 136 mil 534 millones de pesos, pero solo entregaron a Pemex 26 mil 665 millones de pesos.

Dentro de las filiales se encuentra Pro-Agroindustria, formada a partir de la compra de Agro Nitrogenados, Hijos de J. Barrera, creada tras la compra de astilleros en España y III Servicios, constructora de la Estela de Luz.

Recientemente, la adquisición del total de las acciones de Deer Park se hizo a través de la filial PMI Nasa.

México Evalúa ha reportado que Pemex no tiene las mejores prácticas de transparencia corporativa en relación con sus subsidiarias y respectivas filiales, dado que es mínima la información disponible, de tal manera que es imposible conocer su desempeño o información financiera.

Incluso, la misma ASF señaló riesgos para la cuenta pública por estas operaciones.

Ana Lilia Moreno, investigadora de México Evalúa, dijo que con la reforma energética se permitió a las empresas del Estado tener un marco jurídico 'híbrido' entre el derecho público, con las subsidiarias, y privado, por las filiales, pero no se estableció una regulación sobre rendición de cuentas.

"La parte de peligrosidad de este esquema es que no se regula bien la parte de rendición de cuentas y de transparencia, pero al ser Pemex dueño de estas filiales tendría que existir claridad porque al final se consolidan en los resultados financieros de Pemex", señaló.