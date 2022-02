Va Sener contra permisos de 20 años en petrolíferos

Reforma

Ciudad de México.- La Secretaría de Energía (Sener) ahora sí va por la eliminación de los permisos de importación y exportación de petrolíferos e hidrocarburos con vigencia de 20 años, de manera que sólo sea posible obtener permisos por un año y un máximo de cinco.

La dependencia que dirige Rocío Nahle envió a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) un anteproyecto por el que se abroga la suspensión de las consecuencias derivadas del acuerdo publicado el 26 de diciembre de 2020 en el que se eliminaban los permisos de vigencia máxima.

Una vez que este anteproyecto sea aprobado y entre en vigor, los permisos de importación o exportación con vigencia de 20 años que tengan las empresas quedarán cancelados en caso de no haber presentado un amparo y lograr una suspensión de los efectos.

Un grupo de empresas se ampararon contra la medida tomada por la Sener en 2020 y el 3 de marzo de 2021 el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones otorgó una suspensión con efectos generales, de manera que la Secretaría no podía ejecutar las modificaciones.

Dicha medida se llevó a discusión en tribunales colegiados, que determinaron que la suspensión sólo debía aplicar para los quejosos que presentaron un amparo y no con efectos generales, es decir, que no fuera válida para todos los afectados que no presentaron un recurso legal.

Ahora solamente se contará con permisos de un año, con posibilidad de renovarlos hasta en dos ocasiones, para sumar un máximo de 3 años, y permisos por cinco años que sólo podrán renovarse en una ocasión para un máximo de 10 años.

En su momento, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) recomendó no aprobar dichos cambios por considerar que dañan la competencia en la comercialización de petrolíferos y pidió que la Sener garantizara el otorgamiento expedito y no discriminatorio de permisos.