Va SHCP por tope a intereses de créditos de nómina

Charlene Domínguez / Agencia Reforma / Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda

Acapulco— La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) insistirá en que se topen las tasas de interés de los créditos de nómina a través de la reforma a este tipo de préstamos.

El pasado 17 de marzo, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley para mejorar la regulación de los créditos con descuento de nómina, que dejó fuera las sugerencias de la Secretaría de Hacienda para limitar las tasas de interés.

Aunque este proyecto se quedó congelada en el Senado, Hacienda volverá a revisar la iniciativa para que se incluya el tope, dijo Gabriel Yorio, subsecretario de la dependencia, al término de la 85 Convención Bancaria.

"Hubo muchos de los comentarios que hizo la Secretaría que no necesariamente fueron incluidos entonces ahí es donde vamos a seguir trabajando, había algunos temas que no quedaban claros y sobre todo que no blindaban bien a los trabajadores y eso es lo que se va revisar.

"Esa es la posición de la Secretaría", señaló.

Al respecto, Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), se pronunció a favor de la competencia.

"Estamos a favor de que la competencia sea la que determine las tasas", aseveró.