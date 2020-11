Van legisladores contra prácticas abusivas en cajeros automáticos

Con el objetivo de evitar que los bancos cobren a los usuarios productos financieros que no autorizaron o que aceptaron por error al utilizar los cajeros automáticos, como un seguro o crédito, el senador Ricardo Monreal anunció este miércoles que presentará al Congreso una iniciativa para regular el funcionamiento de estos dispositivos.

A través de un comunicado, el legislador de Morena señaló que las prácticas abusivas de los bancos afectan los derechos y el patrimonio de los usuarios, al adjudicarles servicios que difícilmente podrán pagar y del que no han tenido oportunidad de informarse.

Refirió que esa situación ha ocasionado que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) atienda múltiples quejas presentadas por los usuarios que rechazan los servicios financieros que aparecen en pantallas emergentes de estas máquinas.

Además, indicó que no existe en México una disposición específica que regule el funcionamiento de dichos productos en los cajeros automáticos.

Por ello, su iniciativa plantea adicionar un segundo y tercer párrafo al artículo 5 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y la fracción XVII Bis al artículo 106 de la Ley de Instituciones de Crédito, con lo que se busca establecer la prohibición de que las entidades bancarias que operen cajeros automáticos ofrezcan cualquier servicio a través de éstos, salvo que cuenten con el consentimiento expreso e informado de los clientes.

Asimismo, las instituciones involucradas deberán informar a los usuarios los términos y condiciones de contratación de los productos financieros ofertados, así como las disposiciones que deberán aplicar a donativos realizados mediante los cajeros automáticos.

“Esto permitirá generar un entorno financiero en el que la buena fe y los derechos de las personas no sean vulnerados, eliminando prácticas abusivas que, en muchas ocasiones, inducen al error por a los usuarios y acaban por afectar su patrimonio”, señala el senador en su propuesta.

Cómo cancelar un crédito que ya lo autorizaste

El banco debe darte una constancia de que no tienes ningún adeudo con ellos para cualquier aclaración futura (Foto: Pixabay)

De acuerdo con el portal de asesoría financiera Coru, lo primero que debes hacer es avisar al banco de tu decisión, ya sea de forma telefónica, por escrito o como esté determinado en tu contrato de adhesión.

El banco debe proporcionarte un número de folio que confirme que ya le hiciste saber de tu decisión de cancelación.

Si tienes una tarjeta plástica, te la solicitarán con la finalidad de que no se dé un mal uso. En caso de que no la tengas, tendrás que redactar una carta en la que expliques porqué no cuentas con él o que ya lo has destruido.

El banco debe darte una constancia de que no tienes ningún adeudo con ellos para cualquier aclaración futura.

Recuerda que si no cancelas el crédito adecuadamente, aún si ya hubieras liquidado el saldo, el banco puede seguir cobrando algunas comisiones, por ejemplo la anualidad o manejo de cuenta, ¡revisa tu documento de cancelación! y evita contratiempos en el futuro.

Las obligaciones del banco cuando cancelas un crédito

(Foto: Pixabay)

Es muy probable que cuando desees cancelar cualquier crédito, el personal del banco que te atienda intente persuadir para que no lo hagas y para ello te ofrecen otros beneficios. No te sientas presionado, toma una decisión considerando todos los pros y contras.

Fuente: www.infobae.com