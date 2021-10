Van maquilas por las motocicletas

Agencias

Chihuahua, Chih.- Fábricas de auto partes de Chihuahua percibieron grandes oportunidades de proveer de insumos a las armadoras de autos y tractocamiones eléctricos Lucent Motors, Nikola Motors, respectivamente, así como de la fabrica de motocicletas Harley Davidson, según los primeros acercamientos que tuvieron con directivos de esas compañías el jueves y viernes de la semana pasada en Phoenix, Arizona.

Lo anterior lo informó ayer Sergio Mendoza Vidal, presidente de Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua, quien detalló que participaron 15 empresas de la entidad y otras cinco de otras partes, quienes tuvieron encuentros de negocios con altos directivos de esas compañías y percibieron un apetito franco y amplio interés en la proveeduría nacional.

Señaló que la mayoría de los insumos que utilizan estas empresas establecidas en Estados Unidos, les llegan desde otros países y continentes, por lo que buscan tener más cercanía de sus lineas de proveeduría.

El presidente de Desec indicó que acudieron al encuentro de proveedores altos directivos de Lucent Motors, Nikola Motors y de Harley Davidson, mucha gente con experiencia para conocer las oportunidades de proveeduría en México.

Informó que las armadoras tenían mucho interés de compra de metales como troquelados, laminados, inyección de plástico, de piezas de prácticamente todo el vehículo.

Sergio Mendoza destacó el hecho de que hace mucho tiempo que no se hacia un encuentro de negocios de esta naturaleza, o al menos, no recordaba que se hiciera algo así anteriormente con compradoras o armadoras no grandes como Ford o General Motors, sino con empresas que requieren volúmenes menores de insumos.

Esto abrió oportunidades de negocios para las pequeñas y medianas empresas locales, que no tienen posibilidades de proveeduría de volúmenes muy elevados y son ideales tanto para el que compra como quien vende.

Detalló que ahora toca a cada empresa hacer el seguimiento personal y puntual con su contraparte a fin de terminar de amarrar negocios y las condiciones del mismo en volumen, tiempos de entrega y precios, entre otras.

Sergio Mendoza lamentó que muchas empresas del Clúster Automotriz de Chihuahua no tomaron en cuenta la invitación que se les hizo para promover sus productos en Phoenix, Arizona ante las mencionadas empresas.

Apuntó que si bien sí representaba un costo la inscripción al evento, el viaje y estancia en ese lugar, pero era una inversión para en al menor tomar experiencia de cómo sentarse delante de los ejecutivos de alto nivel, la forma de hacer una presentación en inglés y la mejor cara de sus empresas para que les diera ganas de comprarles.

El presidente de Desec indicó que hay quien piensa que es mucho dinero y tiempo el que se requería, pero viéndolo así, no tendrían oportunidad de negocios y tampoco deben esperar a que las armadoras vengan a Chihuahua a tocarles la puerta, eso no va a pasar.

Finalmente exhortó a los pequeños y medianos empresarios que pierdan el miedo a este tipo de eventos y no le saquen al costo que representan, ya que mínimo aprenderán a pararse frente a una armadora y hacer una presentación en un tiempo máximo de 20 minutos con la posibilidad de amarrar un negocio.