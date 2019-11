Ve Slim acuerdo de obras como detonante

Ciudad de México.- El Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura del Sector Privado, que contempla recursos iniciales por 859 mil 22 millones de pesos (42 mil 951 millones de dólares), es sumamente importante para el País y será el detonador para el crecimiento económico y la generación de empleo, consideró Carlos Slim.

"En el pasado, la infraestructura era parte del crecimiento económico, pero ahora hay un fenómeno interesante. Este año el crecimiento va a ser de cero, pero con inversiones en infraestructura puede ser el detonante de crecimiento económico. Eso lo tiene claro el Gobierno y muchos (ingenieros, inversionistas), es donde se puede invertir grandes montos a largos plazos", expresó.

No obstante, señaló, se tiene que cumplir la promesa de invertir cuando menos el equivalente a 5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en proyectos de infraestructura, unos 70 mil millones de dólares al año.

Slim refirió que China invierte 12 por ciento de su PIB en obras y otros países de Asia que están teniendo un desarrollo sobresaliente, como Corea del Sur, también lo han logrado gracias a grandes inversiones en infraestructura.

"Tenemos una gran necesidad de infraestructura.

"Necesitamos mucha inversión", mencionó.

Asimismo, dijo que México es un país atractivo para inversionistas extranjeros y nacionales, pues aseveró que el Gobierno federal tiene proyectos con finanzas públicas sanas, rendimientos positivos.

"Se anunciaron 859 mil millones de pesos para invertir en infraestructura, sin embargo, el planteamiento es que cuando menos tratemos de invertir el 5 por ciento del PIB cada año, que son mas de 70 mil millones de dólares y que sería muy importante.

"México que tiene finanzas publicas sanas e inflación moderada, yo diría baja, y con políticas de presupuestos moderados, una intención del Gobierno de no subir la deuda pública se vuelve muy atractivo", aseveró durante una conferencia en el 30 Congreso Nacional de Ingeniería Civil del Colegio de Ingenieros Civiles de México A.C.

Slim incluso dijo que la inversión empresarial no se trata de un tema de confianza, pues mientras haya demanda de bienes y servicios va a invertir.

"El empresario que no invierta cuando tiene demanda de bienes y servicios es un tonto", apuntó.

El presidente de Grupo Carso subrayó que antes se pensaba que el crecimiento económico impulsaba la infraestructura y ahora el enfoque es contrario: la infraestructura como detonador del crecimiento.

Slim se mostró confiado en que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador apoye los proyectos del acuerdo, ya que cuando fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de México se logró la revitalización de Paseo de la Reforma y del Centro Histórico.

"Me da tranquilidad en cuanto al compromiso del Gobierno federal para echar adelante estos proyectos de infraestructura", dijo.

El empresario señaló que hay diferentes rubros en los que se invertirá, uno de ellos es en caminos rurales para dar comunicación a las zonas alejadas, así como inversiones en la zona sureste del País, lo que beneficiará económicamente a todo México.

De igual manera, se invertirá en aeropuertos, carreteras, puertos, salud.

Respecto a las telecomunicaciones, aseguró que hay alrededor de 20 millones de personas que no tienen comunicaciones telefónicas o acceso a internet.

"Tenemos como objetivo poder hacer estas inversiones, estamos pensando en los próximos 5 años 200 mil millones de pesos entre Telmex, Telcel y Telesites", agregó Slim Helú.

Slim sostuvo que, en el sector de telecomunicaciones, sus empresas invertirán conjuntamente entre 35 mil millones y 40 mil millones de pesos al año, lo cual está contemplado parcialmente en el programa anunciado.

Reconoció que antes no atendían las áreas donde no había competidores, pero, aseguró, desde hace un año decidieron atenderlas. Dicho proyecto contempla entre 15 millones y 20 millones de personas que no tiene comunicación en sus poblados pero sí tienen teléfonos.