Ven a Singapur como modelo logístico

El Gobierno de Guanajuato se apoyará de la experiencia en logística con la que cuenta Singapur para mejorar sus actividades de planeación.

"Lo que más vale en el mundo es el conocimiento, y el que tiene Singapur en materia de planeación, de logística, no lo tienen otros", dijo Diego Sinhue, Gobernador de Guanajuato durante la firma entre dicho país y la entidad del Bajío en el acuerdo nombrado Cooperación internacional para el desarrollo económico incluyente, Guanajuato-Singapur.

Sinhue detalló que Singapur, que tiene una extensión similar a la Isla de Cozumel, es capaz de mover 33 millones de contenedores al año.

En cambio, el país, con todos sus puertos, no mueve más de seis contenedores anuales.

"Nada más para dimensionar lo que han logrado, a través de la planeación y la logística, por eso son mejores en estás materias y más que un tema de recursos es un tema de conocimiento, que nos ayuden a tener mejores prácticas de planeación, como manejar la infraestructura y logística en nuestro estado", explicó el Gobernador.

Sinhue aclaró que con el acuerdo no se espera que haya una inversión directa en el estado, la cual se puede dar, pero no es el objetivo principal.

La ubicación geográfica de Guanajuato es privilegiada, por lo que con dicha alianza se podrán dar pasos agigantados en el desarrollo de la entidad, destacó el Gobernador.

La ayuda de Singapur es relevante porque en Guanajuato no se van a hacer 'ocurrencias', por ello se tendrá un estudio sobre el potencial logístico que tendría el estado tanto en la región como a nivel nacional, agregó Mauricio Usabiaga, Secretario de Desarrollo Económico de la entidad.