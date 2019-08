Ven baja en turismo nacional por sargazo

Ciudad de México.- Más que al turismo internacional, la presencia de sargazo en las playas de Quintana Roo desalienta a los turistas nacionales que buscan destinos de sol y playa.

Conrad Bergwerf, presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya (AHRM), anunció que el sector hotelero prevé cerrar 2019 con una caída de tres por ciento no sólo por la competencia desleal que representan las rentas de propiedades vacacionales, sino también por un declive en la ocupación de turistas nacionales debido al fenómeno.

"Hemos hecho la proyección de cierre. El año pasado cerramos con un 82 por ciento promedio en lo que es la Riviera Maya y para este año estamos proyectando un cierre del 79 por ciento, tenemos una caída de tres puntos porcentuales en lo que son ocupaciones", dijo en entrevista.

"Esto se debe a la competencia desleal y también en el mercado nacional hemos tenido una mayor incidencia por el tema del sargazo en la llegada de turistas nacionales".

Los turistas nacionales son más sensibles a la presencia del sargazo en Quintana Roo, mientras que el turismo internacional es más proclive a buscar otras alternativas de servicios turísticos, comentó.

Dijo que la mayoría de los visitantes que arriban a la Riviera Maya para disfrutar las vacaciones de verano son más conscientes de la presencia del sargazo en las playas debido a que, previo a su llegada, se informan a través de redes sociales.

No obstante, señaló que el sector hotelero también es más reflexivo del desafío que representa la atención a este fenómeno natural, pues la macroalga multiplica 100 por ciento su volumen en 18 días.

"Por ejemplo, si yo tengo una tonelada que está en el mar, dentro de 18 días van a ser dos toneladas porque va seguir creciendo. Luego pasa de dos a seis toneladas y así sucesivamente. Lo estamos enfrentando con diversas reuniones tanto a nivel estatal como federal", indicó.

"En la última reunión quedó clara la posición del Gobierno de que cada uno se salva como pueda. La Marina ayudará con lo que es posible, pero no vayamos a creer que va ser la solución a nuestros problemas. Lo cual es un mensaje que por lo menos nos da claridad, ya sabemos dónde estamos parados".

Para evitar que el turismo deje de llegar a las playas del Caribe mexicano, los representantes del sector hotelero trabajan en posicionar el slogan "Quintana Roo es más que sol y playa", destacando que existen más de 140 actividades que el turista puede aprovechar desde paseos hasta ecoturismo.

El sector hotelero de la Riviera Maya se organizó también para colocar redes que contengan la llegada del sargazo, lo que facilita su recolección antes de que toque playa.

En este verano, la limpieza de sargazo en una playa de Quintana Roo puede tardar de tres horas hasta tres días.

"Una limpieza de una playa de un arribo por ejemplo de ayer, hoy al mediodía ya esa playa está limpia. En la mayoría de los casos tardamos entre tres y seis horas en un arribo normal", comentó Marisol Vanegas, Secretaria de Turismo de Quintana Roo.

"En algunos, con una orografía diferente, pueden tardar hasta dos o tres días en la limpieza. Desde Tulum hasta todos los destinos, ese es el comportamiento natural.

Ante el constante arribo de sargazo, explicó que se mantiene informado al turismo a través del reporte electrónico "Ni todos los días, ni todas las playas".

"En los 13 destinos tenemos más de 25 playas, tenemos un reporte diario de las playas que se publica por redes sociales y puede variar porque puede haber presencia o no de sargazo en ellas, era muy importante que las personas tuvieran esta información para poder comunicarles a los turistas", mencionó.