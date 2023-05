Ven rezago de 8 años en el PIB per cápita de México

CDMX.- La economía mexicana tuvo un crecimiento de 3.7 por ciento a tasa anual en el primer trimestre de este año, pero fue insuficiente para elevar el PIB per cápita, el cual tiene un retroceso de ocho años.

El PIB per cápita, que resulta de dividir el valor generado por la economía de un país entre su población total, se ubicó en 143 mil 569 pesos al cierre de marzo, un nivel semejante al de 2015, señala en un análisis el Observatorio Económico México ¿Cómo Vamos?.

Lo anterior representa retroceso de ocho años y evidencia que el crecimiento obtenido ha sido insuficiente, menciona la organización.

Adriana García, coordinadora del Observatorio, recordó que el PIB per cápita del País se vio afectado por la pandemia de Covid-19 y que México no ha logrado recuperar el nivel previo.

Actualmente, cada mexicano tiene, en promedio, el mismo ingreso que en 2015, pero ahora debe enfrentar mayores necesidades, como falta de acceso a servicios de salud, enfatizó.

Señaló que para alcanzar una recuperación de los ingresos promedio de los habitantes de México se requiere un crecimiento económico que compense el crecimiento demográfico.

En el primer trimestre de este año, el PIB de México creció 1.0 por ciento a tasa trimestral y 3.7 por ciento anual.

"El pastel está creciendo, pero los consumidores cada vez son más, obviamente, les toca menos, ciertamente no es una buena noticia, porque nos habla de una economía que no logra recuperarse y no tiene un potencial suficientemente alto", dijo Pablo Cotler, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México.

De acuerdo con el Inegi, el PIB per cápita es importante porque la calidad de vida de la población generalmente mejora cuando éste aumenta.