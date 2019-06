Ven riesgo en uso del billete de mil pesos

Ciudad de México.- Cada vez menos mexicanos quieren usar el billete de mil pesos por el riesgo de recibir uno falso y la dificultad para cambiarlo.

La demanda de dichos billetes pasó de 82 millones de piezas hace dos años a 72 millones en mayo pasado, según datos del Banco de México (Banxico).

De todas las denominaciones, esta es la única cuya circulación ha disminuido, ya que para la mayoría de los mexicanos es riesgoso cargar un billete tan valioso y a los comerciantes se les dificulta cambiarlo, según las encuestas realizadas por Banxico.

"Si alguien paga con un billete de mil pesos es prácticamente imposible que lo puedas cambiar en una tienda o un abarrote o un comercio en pequeño", dijo Federico Pérez Cruz, presidente de la Cámara de Comercio Servicios y Turismo en Pequeño (Canacope) de la Ciudad de México.

La Canacope realizó un estudio en abril y de ahí se desprende que 56 por ciento de los pequeños comercios han tenido clientes que pagan con un billete de mil, pero de éstos sólo 44 por ciento puede cambiarlo.

Incluso, algunos establecimientos advierten con letreros que no pueden recibir estos billetes cuando por ley deben hacerlo.

En sus inicios, el alto grado de falsificación del billete generó desconfianza en los comercios.

Luego de entrar en circulación en 2004, el número de piezas falsificadas por cada millón se elevó hasta 507 en enero de 2008, la proporción más grande de todos los tipos de billetes, según datos del Banxico.

Alejandro Alegre, director general de Emisión de Banxico, aseguró que a partir de 2018, con mayores elementos de seguridad, el promedio de falsificación bajó hasta 55 piezas por cada millón en promedio.

No obstante, este billete no alcanza ni 2 por ciento del resto de las denominaciones.

Aunque el año pasado se anunció el posible lanzamiento de un billete de 2 mil pesos, el comportamiento de los usuarios podría estar señalando que no es necesario contar con una denominación mayor, precisó Alegre.

Los billetes de mayor crecimiento en circulación son los de 100 y los de 500 pesos.