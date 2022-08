Vende Liverpool TVs en menos de $2 mil y cancela las compras

El 1 y 2 de agosto pasados, Liverpool ofertó en su tienda en línea pantallas Samsung LED de entre 40 y 50 pulgadas en menos de 2 mil pesos.

Varios consumidores aprovecharon para adquirirlas. No obstante, días después, la cadena de tiendas departamentales canceló las órdenes de compra de forma unilateral, según quejas de usuarios en redes sociales.

"@Profeco @liverpoolmexico no me quiere dar mi televisión que compré hace dos días, se excusan porque ya no hay cuando a otros compradores ya les entregaron su televisión, fui a Liverpool y no quisieron darle seguimiento a mi problema y me cancelaron la compra sin mi autorización", se quejó una compradora.

Ante ello, al menos 125 consumidores han levantado quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), reveló la dependencia.

En una tarjeta informativa, la Procuraduría dijo que ha establecido comunicación con Liverpool, quien se comprometió a respetar los derechos de los consumidores conforme a la Ley.

Señaló que las reclamaciones se atenderán a través de Conciliaexprés y cada solicitud se revisará con el objetivo de constatar que el consumidor haya realizado la compra, se le haya asignado un número de pedido y la compra haya sido cancelada.

También revisará casos en los que el consumidor recibió un número de pedido por parte del proveedor, sin que se haya concretado el pago.

Además de casos en los que los consumidores cuenten con pruebas fehacientes de haber intentado realizar la compra y lo hayan documentado a través de capturas de pantalla, fotos o videos.

La Profeco llamó a todos los consumidores afectados por la situación a enviar una solicitud de conciliación con las evidencias.

Destacó que el artículo 50 de la Ley Federal de Protección al Consumidor establece que si el autor de la promoción no cumple su ofrecimiento, el consumidor podrá optar por exigir el cumplimiento, aceptar otro bien o servicio equivalente o la rescisión del contrato y, en todo caso, tendrá derecho al pago de la diferencia económica entre el precio al que se ofrezca el bien o servicio objeto de la promoción y su precio normal.