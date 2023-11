Vendió burritos y ahora dirige startup de 7 mmdd

Agencia Reforma / Reitano vendió burritos desde la ventana de su departamento, abandonó su sueño de crear una startup para poder ayudar a su hermana enferma

Monterrey, NL.- Zach Reitano fue el único de una docena de pasantes de verano en la consultoría Booz & Co. hace una década que no consiguió un trabajo de tiempo completo, pero el fracaso lo preparó para dirigir una empresa de atención médica de 7 mil millones de dólares, destacó The Wall Street Journal.

El diario señaló que fue el primero de varios giros que llevaron a Reitano a fundar Ro, antes Roman, una clínica digital que combina consultorio médico, farmacia y laboratorios para tratar la salud sexual, pérdida de peso, fertilidad, entre otros, de forma remota.

En el camino, Reitano vendió burritos desde la ventana de su departamento, abandonó su sueño de crear una startup para poder ayudar a su hermana enferma y habló públicamente sobre su disfunción eréctil.

La mala salud marcó su infancia: su padre, médico, sufrió un derrame cerebral y cuatro ataques cardíacos cuando Reitano era un adolescente; más tarde, su madre sufrió dos derrames cerebrales.

Su primera startup tenía exactamente dos clientes: sus padres, para quienes inventó puntas de bastón más anchas para ayudarlos a obtener una mejor tracción durante su recuperación.

En el 2012, Reitano hizo una pasantía en Booz & Co., su trabajo era ayudar a digitalizar las "Páginas Amarillas", pero cuando intentó ser contratado, la empresa lo pasó por alto.

En el 2013, pensó que había encontrado su gran idea. ¿Qué pasaría si otras personas pudieran hacer fila para conseguirle entradas para un espectáculo o conseguir una reservación en ese restaurante con estrella Michelin? Ahí nació Shout, que en el 2014 fue financiada por Y Combinator.

Shout generó más rumores en la industria y 2 millones de dólares en respaldo, pero en el 2015, la vida se interpso: a la hermana de Reitano le diagnosticaron un tumor cerebral y Shout no estaba creciendo tan rápido, por lo que decidió devolver el dinero, cerrar la empresa y tomarse un tiempo para ayudar a su familiar.

La gente le dijo que estaba loco, pero para otro inversionista, Alexis Ohanian, fundador de Reddit, la medida demostró la integridad de Reitano.

Más tarde, Ohanian fue uno de los primeros inversionistas en Ro.

Después de cerrar Shout, Reitano se quedó tan corto de dinero que empezó a vender burritos desde la ventana de la planta baja de su departamento en el barrio de Chelsea, en Nueva York. Su amigo Greg Rosen, quien trabajaba en BoxGroup, le ofreció su sofá. Con el tiempo consiguieron juntos un lugar más grande.

Reitano tenía en mente el trabajo de su padre como médico cuando convenció a Rosen de que debería respaldarlo en una startup de atención médica directa al consumidor.

Cuando Reitano dijo que quería empezar con medicamentos para la disfunción eréctil, Rosen intentó disuadirlo.

Reitano le mostró una investigación que decía que la disfunción eréctil era un indicador importante de otros problemas de salud. Señaló el estigma que sienten los hombres al hablar de ello con los médicos y su propia experiencia con la disfunción eréctil. BoxGroup, el fondo de inversión en etapa inicial del que Rosen era director, lideró la ronda inicial de financiamiento con 400 mil dólares.

Reitano compró anuncios destacados de los tratamientos para la disfunción eréctil de Ro en el metro de Nueva York.

Las ventas fueron de cero a un millón de dólares en un mes, destacó Rosen.