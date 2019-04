Víctimas de delitos, 6 de cada 10 empresas

Ciudad Juárez.- Seis de cada 10 empresas en Chihuahua han sido víctimas del delito, arrojó una encuesta realizada por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Las entrevistas realizadas a los socios del estado mostraron que el 63 por ciento de ellos piensa que el gobernador no está cumpliendo su trabajo y su principal falla es la seguridad.

El documento llamado Data Coparmex apunta que el 66.5 por ciento de las empresas Coparmex en Chihuahua han sido víctimas del delito en el último año.

A nivel nacional, la cifra fue de 66.9 por ciento y por encima de Chihuahua hay otros estados fronterizos como Baja California, con 77.5 por ciento; Sonora, 68.8 por ciento y Tamaulipas, con un 67.8 por ciento.

En cuanto a los principales delitos, las entrevistas de Coparmex muestran que el 21 por ciento de las compañías a nivel nacional sufrió de robo hormiga, mientras que el 19 por ciento fue de mercancía, dinero o equipo en tránsito.

A la lista se agrega el robo parcial o total de vehículo, con un 14 por ciento y extorsión y cobro de piso, con un 11 por ciento.

El 9 por ciento de las empresas Coparmex sufrió daños intencionales en sus instalaciones y el 8 por ciento delitos informáticos, mientras que el 7 por ciento fraude bancario y un 3 por ciento fue víctima de estafa al consumo del establecimiento.

El 8 por ciento de los socios del organismo empresarial padeció otro tipo de delitos no especificados en el documento.

Data Coparmex muestra también que solamente el 37 por ciento de los socios de ese organismo confía en el trabajo desempeñado por el gobernador Javier Corral Jurado durante el último año.

A nivel nacional, el porcentaje de socios de Coparmex que considera que su gobernador no cumple las funciones para las cuales fue electo se redujo en el último año.

La cifra en el primer bimestre del año pasado era del 33.9 por ciento y en abril y mayo se redujo al 32.3 por ciento, mientras que en septiembre y octubre al 30 por ciento para subir al 30.3 por ciento en enero y febrero de este 2019.

En cuanto a las principales fallas, la encuesta apunta que el 29 por ciento cree que es la inseguridad, el 18 por ciento el combate a la corrupción, otro 18 por ciento apunta a fallas de apoyo al empresariado, mientras que el 11 por ciento señala infraestructura y servicios públicos.

Otras de las fallas son un gasto público superfluo, con un 7 por ciento; pobreza y desigualdad, un 6 por ciento; deuda pública, un 6 por ciento; tramitología y exceso de burocracia, un 5 por ciento; educación pública, un 4 por ciento y medio ambiente, 2 por ciento.

Ante las cifras que apuntan que el 66.5 por ciento de las empresas ha sido víctima del delito, Eduardo Ramos, presidente de Coparmex Juárez, dijo que se trata de un tema que a nivel nacional heredaron del sexenio federal anterior, situación que calificó como grave.

Ante esta situación, dijo que el organismo de los patrones estará cerca del proceso de la guardia nacional para buscar que la seguridad mejore en coordinación con la policía estatal y la municipal.

En cuanto al apoyo de los socios Coparmex en Chihuahua al desempeño del gobernador, opinó que algunos temas los ha trabajado bien, como es el combate de la corrupción.

“es una persona honesta, ha luchado contra la corrupción, algunos resultados no han sido buenos y pues regularmente calificamos según los resultados, no según el desempeño”, expresó.



