Video: 15 frases que nunca escucharás de la gente exitosa

Si quieres ser más exitoso como emprendedor o en tu carrera, puedes comenzar adoptando el hábito de hablar o pensar de la gente exitosa. Aquí hay algunas frases que nunca dirán este tipo de personas:





1. “No podemos hacer eso”. Una cosa que hace que la gente y las empresas sean reconocidas es la habilidad de resolver los problemas y demandas de los clientes antes que nada. Si siempre surge una necesidad, los individuos más exitosos aprenden a solucionarlo lo más rápido posible.





2. “No sé cómo hacerlo”. En lugar de cerrarse a encontrar una solución, la gente exitosa sabe qué puede hacer para completar un proyecto. Nunca verás a un gran consultor de negocios internacionales viajando a Italia miles de veces al año sin saber el idioma.





3. “No sé qué es eso”. Alegar ignorancia no hace que el problema desaparezca. Esto sólo provocará que el que pregunta encuentre a otra persona que pueda trabajar con él o ella para resolverlo. Aunque es bueno ser honesto con todos los que interactúes, terminar esa frase con algo como “pero voy a averiguar” es una forma segura de ser más exitoso.

4. “Yo hice todo solo/a”. Las mejores personas saben rodearse con otras que sean igual de inteligentes, conocedoras y dedicadas. Lo que siempre funciona es darles el crédito que se merecen. Reconoce a aquellos que te hayan ayudado y seguirás teniendo éxito.

5. “Eso es muy temprano”. Nunca hubieras escuchado a alguien como Benjamin Franklin o Steve Jobs decir “ese evento es muy temprano”. Si hay una junta de networking, un proyecto de lanzamiento o la oportunidad para una entrevista por la mañana, la gente más exitosa hace lo posible para estar ahí. Parte de ser reconocido es estar en el lugar correcto en el momento ideal, sin importar si eres madrugador o no.

6. “Eso es muy tarde”. Siguiendo la misma línea, si te piden que estés en una cena a las 9:00 p.m. con un posible socio de negocios, y puedes llegar, definitivamente tienes que ir. Tal vez vas a estar cansado al día siguiente pero las conexiones que harás durante esta cena o junta pueden hacer toda la diferencia cuando se trata de tu carrera o próximo proyecto.

7. “Qué mal que no podemos trabajar juntos”. Hacer un buen clic con una persona es muy raro, pero si realmente tuviste una conexión con alguien y quieres trabajar con él o ella, encuentra una forma para que funcione. Ya sea un caso de estudio o un nuevo negocio, la gente exitosa sabe que trabajar con aquellos que se alinean con su personalidad e intereses es el paso al verdadero éxito.

8. “Hay que ponernos al corriente algún día”. Muchas veces esto se dice como si fuera material de relleno sin realmente tener la intención de darle seguimiento. La gente exitosa sabe que si de verdad quiere ponerse al corriente con alguien va a pasar.

Esto también va acorde con la idea de que las personas más reconocidas han trabajado muy duro para tener conexiones genuinas y relaciones dentro de su red, sin ninguna agenda escondida. Nutrir tu red significa estar atento de los demás mientras les das la importancia que se merecen.





9. “Lo siento, estoy muy ocupado/a”. Si surge una oportunidad, la gente exitosa hace lo que pueda para que suceda. Claro, esto puede significar más horas de trabajo de vez en cuando, pero si quieres que algo funcione, esto es lo que tienes que hacer. Después de todo, de acuerdo con Lao-Tzu “El tiempo es algo creado. Decir que no tienes tiempo es como decir: no quiero hacerlo”.

10. “Esa fue mi idea”. Como lo mencioné en el número cuatro, los individuos reconocidos reparten la riqueza cuando se trata de alabar a alguien sobre un proyecto. Repartir elogios y aliento es una parte crucial en la construcción de una sociedad y cultura de éxito.

11. “Nunca he leído libros”. Tom Corley autor de Rich Habits se dio cuenta que la gente con dinero leía (y escuchaba) libros en mayor cantidad





“63% de los padres adinerados hacen que sus hijos lean dos o más libros por mes vs un tres por ciento de los pobres”, aseguró.





Leer ayuda a reducir el estrés, mejorar la productividad y tu memoria.

12. “No soy lo suficientemente bueno”. Parte de ser exitoso es tener una alta autoestima. Ser tú mismo es una característica que promete el éxito en el negocio y tu vida personal. Sigue tus verdaderos intereses. ¿Qué harías en tu vida si no necesitaras el dinero?





13. “Está bien” (una y otra vez). La gente exitosa sabe cuándo irse y dejar de aceptar las excusas de otros. ¿Hay un cuello de botella o algo (o alguien) que evita que termines un proyecto a tiempo, hagas crecer tu negocio o que te acerques a tus metas? Entonces es tiempo de poner algunas barreras y decidir hasta dónde te vas a involucrar.

14. “Si la competencia no lo tiene no lo necesitamos”. Copiar a la competencia es una de las posibles causas de muerte para muchas empresas. La verdadera innovación viene del otro lado: descubrir qué es lo que no hace tu competencia y llenar ese nicho para resolver una necesidad.

15. “El tiempo libre es para tontos”. El verdadero éxito debe verse como un enfoque bien redondeado, uno con vacaciones, fines de semana con amigos y familia y horas de descanso durante la semana. Aunque la carga de trabajo varía para todos, tomarte unas vacaciones puede hacer que mejores en tu trabajo.

A veces para llegar a donde quieres estar, lo mejor y más fácil que debes hacer es seguir el ejemplo de otras personas.