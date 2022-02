Video: ¿Cuánto trae Salinas Pliego en su cartera?, ahí nomás pa' las propinas

Ciudad de México.- El empresario Ricardo Salinas Pliego nuevamente es noticia.

A través de un video en Tik Tok, se observa al dueño de Tv Azteca y Elektra y a su sobrino, el influencer, Guillermo Salinas, quien le realiza diversas preguntas.

Durante el viaje, Memo le preguntó a su tío: “Otro güey pregunta acá que cuánto dinero trae usted normalmente en la cartera”.

Y con una sonrisa, Salinas Pliego respondió: “Pues normalmente traigo unos 10 mil pesos. Cinco o 10 mil pesos para propinas, mano”.

Hace unos días, el dueño de Grupo Salinas aseguró que él no debe ni un peso de impuestos al SAT, que este año pagará más de 200 millones de pesos en impuestos y que si sus empresas deben, que paguen.En un video compartido por el influencer Memo Salinas, donde se observa al empresario conduciendo una camioneta, éste responde a quienes le recuerdan en redes sociales que debe pagar los impuestos que debe.

Periodistas han señalado que las empresas de Salinas Pliego deben al SAT 39 mil millones de pesos.

El mes pasado, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se negó a admitir a estudio un amparo interpuesto por Grupo Salinas, para no pagar un adeudo fiscal por 2 mil 636 millones de pesos.

El entrevistador le pregunta en directo a Salinas Pliego: “Oye tío, dice aquí un fulano que dice (sic): ¿es cierto que usted debe impuestos?”. El sobrino sonríe y matiza: “Creo que todos, ¿no?”.

Y el empresario responde: “En primer lugar Ricardo Salinas Pliego soy yo, persona física, y no debo ni un quinto ni tengo abierta ninguna auditoría ni ninguna querella, yo en lo personal".

“Ahora yo soy accionista de muchas empresas, y mis empresas son como mis hijos, si deben las empresas que paguen. Una cosa es yo en lo personal no debo nada, es más soy de los pagadores más grandes de impuestos en México, me dan una asaltada que ahí te encargo, este año voy a pagar más de 200 millones de pesos de impuestos, yo en lo personal, entonces que no me vengan con mamadas que no pago impuestos y hay que decirlo porque no tienen llenadera, yo pago y pago demasiado”.