Violencia no es problemática seria: Romo

Ciudad de México.- El asesinato de miembros de la familia LeBarón y los actos de violencia en los últimos días en el país no representan una problemática seria para los inversionistas nacionales y extranjeros porque no lo ven como una situación generalizada, declaró Alfonso Romo, Jefe de la Oficina de Presidencia.

En una conferencia sobre la reunión nacional de consejeros consultivos con Nacional Financiera y Bancomext, Romo fue cuestionado sobre el impacto de la inversión extrajera en México, particularmente la proveniente de Estados Unidos a raíz del asesinato de miembros de la familia LeBarón.

"Hace días sucedió la tragedia lamentable, triste, de la familia LeBarón. Hasta ayer, la gente que he recibido, tanto inversionistas nacionales, extranjeros o fondos, no lo ven como una cosa generalizada, sino lo ven como un caso triste, como lo mismo que en Culiacán, pero no lo ven como una problemática tan seria. Yo sería muy sincero si los próximos 45 días cambian, pero hasta hoy no.

"Ayer tuve una comida con el Secretario de Agricultura de los Estados Unidos, con el Embajador y con varios miembros de la embajada y varios personas de mi oficina, y la plática fue cómo intercambiamos y fortalecemos la unión entre México y Estados Unidos. No se tocó el tema de la inseguridad y la violencia, lo digo con sinceridad. Estamos tratando de separar lo que es la inseguridad y la violencia de la inversión", afirmó.

La relación con Estados Unidos y Canadá, refirió, es tan fuerte que uno o dos casos de violencia no la pueden empañar.

Aclaró que si México contara con más seguridad, duplicaría o triplicaría sus tasas de crecimiento.

"Lo más serio que yo veo es que, si el motor externo se apaga, muchas de nuestras inversiones, la industria automotriz, aeronáutica y manufactura se paran porque no sabes si vas a poder vender. Me preocupa más esto que esto. Esto me duele más (los actos de violencia), me preocupa", expresó.