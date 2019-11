Economia

Walmart tendrá su propio Buen Fin; Concanaco señala competencia desleal

El presidente de la Concanaco dijo que al no formar parte de la Antad y no ser agremiado de ninguna organización empresarial, Walmart realiza competencia desleal colgándose de un programa al que no está inscrito

Agencias

jueves, 07 noviembre 2019 | 15:55