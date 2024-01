Acusan a soldado de Bliss de feminicidio en Juárez

Cortesía / Aylín Marina Becerril Cortesía / Saúl Luna Villa

Un soldado del Ejército de Estados Unidos, de 23 años y destacado en Fort Bliss, enfrenta un proceso de extradición de El Paso a Juárez para enfrentar a la justicia por “feminicidio agravado” cometido en la vecina ciudad.

Saúl Luna Villa, alias “Pantera”, quien es originario de El Paso y ha estado estacionado en Fort Bliss durante dos años, está acusado de asesinar en Juárez, el pasado 7 de abril, a una madre de 19 años en Juárez el año pasado que en vida llevara el nombre de Aylín Marina Becerril, quien dejó a dos hijos en la orfandad.

Documentos judiciales revelan que las autoridades en México encontraron el cuerpo de la adolecente el 7 de abril de 2023 en la zona de la Chaveña en Juárez.

Le habían disparado en la cabeza y en la parte superior del pecho, según afirman los documentos judiciales. La madre de la mujer identificó su cuerpo a la policía.

De acuerdo con los partes legales, Aylín se encontró con la víctima el 7 de abril en Juárez por la tarde y le envió fotos a su madre en las que estaba con vida. Ambos habían sostenido una relación durante cuatro años y ella había sido deportada de El Paso, por lo que su pareja cruzó la frontera para verla.

Tras encontrar a la adolescente sin vida, la madre identificó como el presunto asesino a Luna Villa. Registros de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos señalaron que el presunto asesino cruzó la frontera después de haber cometido el asesinato.

Ante estas evidencias, un juez del Distrito Bravo emitió la solicitud de extradición en contra del “Pantera” el 14 de abril, señalan los documentos de la Corte Federal de El Paso.

Por tal razón, Luna fue detenido por autoridades norteamericanas a finales de septiembre en El Paso y espera un juicio para ser extraditado a México.

No obstante, sus abogados han solicitado a la corte federal en El Paso que se le conceda la libertad bajo fianza a su cliente mientras espera el proceso en su contra.

Documentos oficiales en poder de El Diario señalan que el 20 de septiembre de 2023 la Corte Federal del Distrito Oeste de Texas, en su sede de El Paso, emitió una orden de arresto en contra de Saúl Luna Villa, alias “Pantera”, por un asesinato cometido en México.

El documento está dirigido a “cualquier agencia de aplicación de la ley”, y está firmada por el juez magistrado Miguel Torres.

“De conformidad con el Título 18 U.S.C. sección 3184, siendo prófugo de México, que ha solicitado arresto provisional con miras a su extradición, de conformidad con el tratado de extradición entre Estados Unidos y México, por la comisión de feminicidio agravado, en violación de las leyes penales de México”, señala el texto.

El 25 de septiembre, Luna Villa fue detenido por las autoridades en El Paso para enfrentar el proceso de extradición.

Sus abogados han solicitado que se le permita seguir el proceso en libertad, bajo el argumento de que es un ciudadano norteamericano nacido en El Paso, que ha vivido en Estados Unidos y que “no ha manifestado ninguna conducta violenta”.

Los documentos afirman que Luna también tiene cargos militares pendientes en su contra, pero que sigue siendo miembro del servicio.

Exige madre justicia binacional

En Juárez, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razón de Género y la Familia (FEM) confirmó que espera la extradición de Saúl.

A través de la cuenta @mamadeaylinjisticia03, la madre de Ailyn ha demandado justicia a los gobiernos de ambos países, tras el crimen cometido contra la joven mujer, quien era madre de dos hijos pequeños.

En uno de los videos que compartió, hace un contexto de los hechos en los que su hija murió.

Explica que Ailyn fue deportada de El Paso, Texas, y el soldado le dijo que la iba a cruzar por uno de los puentes internacionales.

“Hay muchas evidencias, por eso pongo la foto porque es 100 por ciento él”, dice la madre, al mostrar una foto que su hija compartió y se observa que a su lado se encuentra un hombre con una camiseta color verde militar y lo identifican como Saúl. L.V.

“Se ve el tatuaje que él tenía en un brazo y se alcanza a ver en la foto”, explica, al tiempo de mostrar la imagen en el video que compartió en la popular red social, que le ha permitido documentar su dolor, el de sus nietos que vivieron la primera navidad sin la compañía de su madre y la búsqueda de justicia para su hija y sus pequeños nietos.

“Mi hija no andaba en drogas, no andaba mal. Iba a cumplir un mes de ser deportada de El Paso y se quería regresar pero como era ilegal esta persona le prometió que la iba a cruzar y sí lo hizo, a ella la agarran el martes (4 de abril) y la deportan el miércoles (5 de abril) y el viernes la iban a volver a cruzar, el viernes 7 de abril, y ella me pidió permiso para ir a verlo”, narra la mujer.

El archivo periodístico refiere que la mujer fue localizada sin vida la noche del 7 de abril de 2022 arrojado a mitad de la calle.

Vecinos del sector reportaron el hallazgo sobre la calle Fortunato Dozal frente a un terreno baldío entre las calles Agustín Barbachano y Armendáriz.

Al llegar agentes municipales localizaron a una mujer sobre la calle que vestía short negro y blusa clara. Uno de los agentes que llegaron primero a la escena detalló que tenía sangren en el rostro, piernas y brazos.

